La fille de Madonna porte une robe à peine visible sur de nouvelles photos

La fille de Madonna, Lourdes Leon, prend un selfie tout en portant une robe noire vieillie à peine visible. Ci-dessus, Leon assiste à la 65e cérémonie des GRAMMY Awards le 5 février 2023 à Los Angeles, en Californie.

Madone La fille aînée a montré un peu de peau sur une photo récente que la femme de 27 ans a partagée cette semaine sur les réseaux sociaux.

Sur la photo qui Lourdes Léon partagée sur son histoire Instagram le mercredi 29 mai, le mannequin a pris un selfie alors qu’elle se tenait devant un miroir en pied. Elle gardait ses longs cheveux noirs détachés et arborait des ongles jaune vif, qu’elle exposait tout en tenant son téléphone pour prendre la photo.

Leon portait une robe noire vieillie à peine visible qui comportait plusieurs grandes découpes autour de son ventre, de ses hanches et sur le côté de son torse. Une de ses jambes était complètement nue tandis que l’autre était drapée du tissu vaporeux de la robe, qui s’étendait jusqu’à ses bottes noires assorties.

Leon a associé le look à un gros collier en forme de croix et à un piercing au nombril orné de cinq diamants, selon Le courrier quotidien. Alors que la photo de Leon a rapidement disparu, le tabloïd britannique a publié une copie de l’image alors qu’elle était encore disponible sur son compte Instagram.

Voir la photo ici.

Léon prenait le selfie alors qu’il était en Espagne lors d’une visite à Etnia Barcelone, selon Le courrier quotidien. Le chanteur a ensuite été filmé portant la même robe alors qu’il se produisait lors d’un événement Etnia Barcelona avec Red Sound Studio.

Madonna, 65 ans, a célébré l’arrivée de son premier enfant avec la naissance de Leon en 1996. La chanteuse de « Vogue » a ensuite accueilli trois autres filles et deux fils dans sa famille. De nombreux enfants de la septuple lauréate d’un Grammy Award l’ont rejoint sur scène lors de sa récente tournée Celebration, qu’elle a lancée l’automne dernier. Leon a rejoint sa mère sur scène pour la soirée d’ouverture de la tournée à Londres en octobre 2023.

La chanteuse de « Material Girl » a rendu hommage à ses enfants « incroyablement talentueux » le mois dernier alors qu’elle préparait le 80e spectacle de la tournée.

« Je pense que ce que mes enfants ont le plus appris cette année en répétant et en jouant, c’est que si vous voulez réaliser vos rêves, vous devez travailler dur pour les réaliser », a écrit l’interprète de « Like a Virgin » dans un communiqué du 25 avril. Publication Instagram. « Et s’ils choisissent tous quelque chose de différent plus tard dans la vie, ils n’oublieront jamais cette année de sang, de sueur et de larmes. Moi non plus.

