La fille de Madonna, Lourdes Leon, porte de la lingerie rouge en dentelle et des filets de pêche dans la nouvelle publicité Savage X Fenty

Dans une nouvelle vidéo sensuelle pour la marque de lingerie de Rihanna, Lourdes a fait grimper la température alors qu’elle posait de manière séduisante dans un ensemble à peine là !

Rouge chaud! Lourdes Léon est certainement en train de devenir mannequin, car elle a posé comme une pro pendant de Rihanna nouvelle ligne de lingerie Savage x Fenty « Love on the Edge ». Dans une vidéo fumante partagée sur l’Instagram de la marque jeudi 27 janvier, de Madone La fille de 25 ans – qui passe souvent par Lola – a montré sa silhouette impeccable tout en portant un ensemble très racé. Avec une bande-son punk-rock retentissante en arrière-plan, le clip était sous-titré, « Valetine bien ! Il est temps de se glisser dans quelque chose de sexy !

Dans ce document, Lourdes joue timidement avec la caméra alors qu’elle se pavane dans un couloir dans un soutien-gorge en dentelle rouge vif, une culotte à peine là, des filets de pêche et une robe courte et transparente. Avec un smokey eye et une touche de rouge à lèvres épais, Lordes a laissé briller sa beauté naturelle. Elle a laissé son corbeau de marque s’enfermer dans deux longues queues de cheval avec une partie au milieu. Pour ajouter au style scintillant, le chorégraphe en herbe a secoué un tour de cou orné de bijoux, un ensemble de boucles d’oreilles pendantes et des talons aiguilles noirs.

Lourdes est clairement à l’aise avec les séances photo et les vidéos sexy, car elle est apparue dans quelques-unes pour sa mère pendant les vacances ! Pour le réveillon du Nouvel An, la Material Girl originale s’est rendue sur son Instagram pour partager les clichés de sa fille berçant une robe blanche transparente avec de multiples découpes qui laissaient peu de place à l’imagination. Lourdes tournait le dos à la caméra, était courbée et sortait son derrière. Quelle façon de sonner la nouvelle année!

Quelques semaines à peine avant l’affaire de famille, Lourdes a fait l’objet d’un PAPIER couverture de magazine, ne portant que des tenues étriquées et des ensembles à peine là. En un clin d’œil, la chorégraphe montante a secoué un petit soutien-gorge et une mini-robe qui mettait en valeur ses magnifiques jambes. Une autre photo racée montrait l’aînée de Madonna posant sur une BMW en bikini string et bottes de fourrure.

Elle a également parlé de ses plans de carrière avec le point de vente, en disant: «Je veux chorégraphier pour des artistes, des gens qui font de la musique, des artistes visuels. Je veux surtout chorégraphier, mais il y a une grande partie de moi qui veut toujours jouer. Maintenant, je plonge mes orteils dans l’étang de la chorégraphie pour des clips vidéo et des trucs comme ça. Je pense que quelque chose de plus grand finira par se manifester, mais je dois prendre d’autres mesures afin de trouver ce point idéal de ce qui finira par être mon [legacy].”