Lourdes Leon a été aperçue dans une étreinte romantique avec son petit ami sur une plage au Mexique.

La fille aînée de Madonna, 24 ans, et son petit ami Jonathan Puglia ont regardé l’image du bonheur alors qu’ils se détendaient ensemble pendant leurs vacances paradisiaques.

Lourdes a enfilé un fabuleux haut de bikini jaune fluorescent avec des bas noirs alors qu’elle profitait de la plage de Tulum, au Mexique, avec son beau.

Le couple est lié de manière romantique depuis 2017.

Les images ont été prises lorsque le couple est parti en vacances le mois dernier et les montre en train de se bécoter romantiquement dans l’eau de mer.

Lourdes et Jonathan sont également vus se promener sur le sable doré puis se détendre pour profiter d’un peu de paix et de tranquillité sur les chaises longues.







(Image: MEGA)



Le couple a regardé une image d’un bonheur romantique alors que Lourdes montrait son corps meurtrier.

La mannequin a également été occupée dans sa vie professionnelle, Lourdes devant une campagne de sous-vêtements Juicy Couture et Parade mettant également en vedette Ashley Graham.

Elle a décroché une campagne Miu Miu l’année dernière et a déjà fait ses débuts sur le podium au défilé NYFW de Gypsy Sport.

La star était auparavant liée de façon romantique à la star hollywoodienne désormais nominée aux Oscars Timothee Chalamet au lycée.







(Image: MEGA)



Lourdes est la fille de Madonna et de l’ancien entraîneur personnel et acteur de célébrités Carlos Leon.

Elle est née en 1996 avant la fin de la relation amoureuse de ses parents en 1997.

Avant cette relation, Madonna avait déjà été mariée à la star hollywoodienne Sean Penn de 1985 à 1989, mais ils restent amis.

Madonna a également son fils Rocco Ritchie, 20 ans, avec le réalisateur britannique et deuxième mari Guy Ritchie, avec qui elle était mariée de 2000 à 2008.















(Image: TIM STEWART NEWS LIMITED)



Le chanteur Like a Virgin a également adopté quatre enfants: David, 15 ans, Mercy, 14 ans et les jumeaux Estere et Stelle, âgés de 8 ans.

Madonna a récemment montré son hommage au tatouage à tous ses enfants sur Instagram – la première encre corporelle que la jeune femme de 62 ans ait jamais subie.

Elle a légendé l’image sur Instagram: « Encré pour la toute première fois ….. #family ».

Le tatouage du poignet lit « » LRDMSE « en hommage à ses six enfants.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.