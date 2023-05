La fille de Madonna, Lourdes Leon, en combinaison transparente : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Erik Pendzich/Shutterstock

Lourdes Léon tient de sa mère, Madonecar elle fait toujours une déclaration avec ses tenues et c’est exactement ce qu’elle a fait dans une nouvelle séance photo pour O magazine. La jeune femme de 26 ans portait une combinaison en dentelle noire transparente sans soutien-gorge en dessous et l’a coiffée d’un corset en satin.

Lourdes a posté une tonne de photos du tournage et elle a légendé un diaporama, « CHEMICAL X FEATURE IN W MAG SI FIER D’ÊTRE À PART DE CETTE FAM. « Chemical X crée la prochaine génération de musique dance à New York » PHOTOS DE @sicknethi. @eartheater @nycsuave @kiiriii.s @couturexoxo”

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Sur les photos, Lourdes portait une combinaison moulante en dentelle noire à manches longues entièrement transparente révélant sa poitrine nue sous le corsage. En plus de la pièce unique, elle a secoué un corset en satin noir serré, renonçant à porter les bretelles spaghetti. Elle a complété son look avec une paire de boucles d’oreilles créoles en argent massif et des escarpins Christian Louboutin à bout pointu en cuir noir et avait ses très longs cheveux noirs lâchés et droits tout en se séparant au milieu.

Lourdes porte toujours des tenues sexy et à part ce look, elle a récemment posté des photos portant un haut corset rose vieilli qui resserrait sa petite taille et elle l’a stylisée avec une mini jupe à volants assortie extrêmement courte qui couvrait à peine ses parties intimes. Comme si ses photos récentes ne pouvaient pas être plus sexy, elle a montré la majeure partie de son corps nu pour une séance photo alors qu’elle ne se couvrait que de ceintures en cuir marron. Sur la photo, une fine ceinture couvrait une partie de sa poitrine tandis que le reste était drapé sur elle comme un body. Elle a complété son look avec des bottes à talons en jean et avait ses longs cheveux noirs en vagues lâches.

Plus à propos Lourdes Léon

Lien connexe En rapport: Les enfants de Madonna : tout savoir sur ses 6 enfants de Lourdes à Stella & Estere

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.