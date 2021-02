La fille de Madonna, Lourdes, est la muse de Marc Jacobs dans une nouvelle campagne impertinente

Lourdes Léon est le visage d’une nouvelle campagne de mode, et les photos dégagent le même esprit rebelle qui a longtemps été la signature de sa maman, Madone.

Le mannequin de 24 ans berce de longs cheveux roux et des ongles rouges assortis sur les photos pour The Marc Jacobs Printemps 2021 campagne, publiée le mardi 16 février. Dans une image, Lourdes, qui passe également par Lola, porte un haut fleuri avec des chaussettes rayées aux couleurs arc-en-ciel, tandis qu’un autre look comprend un soutien-gorge scintillant, une coiffe colorée et des baskets.

« Marc a une longue histoire avec Madonna et il était donc logique pour nous de faire appel à Lola pour être le visage de la campagne, car elle incarne parfaitement l’esprit juvénile et le sens de l’individualité intransigeant au cœur de cette expression plus jeune de la marque, » la société a déclaré dans le communiqué de presse.

Lourdes, qui est l’aînée des six enfants de Madonna, lui a posté un certain nombre de photos Instagram et a ajouté la légende «MARCMYWORDSsssssssssss TY @marcjacobs». Elle a également tagué plusieurs autres personnes impliquées dans le tournage.