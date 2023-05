La fille de Love Island Casa Amor montre une transformation spectaculaire des cheveux en un clin d’œil glam

Une fille de LOVE Island Casa Amor a montré sa transformation capillaire spectaculaire dans un nouveau cliché glamour.

Lynda Flix est entrée dans l’émission de téléréalité dans le segment Casa cette année, mais la jeune femme de 22 ans n’a pas réussi à trouver l’amour.

Instagram

Lynda Flix de Love Island a montré son superbe look de cheveux[/caption] Rex

Et maintenant, l’assistante médicale et chanteuse a fait ses débuts avec un nouveau look de cheveux magnifique.

Lynda s’est rendue sur les réseaux sociaux pour montrer une coiffure voluptueuse avec des boucles coulant sur ses épaules.

La star a fait la moue pour une série de selfies alors qu’elle montrait son look tout en balançant des serrures en surbrillance et un maquillage glamour.

Les fans ont adoré son look, avec une écriture: « Tellement si magnifique », tandis qu’une seconde a écrit: « Magnifique ».

Une troisième personne a commenté: « Vous avez l’air si sexy », et d’autres ont commenté des émojis de feu et de cœur.

Lynda, originaire de Salford, est entrée dans la villa comme l’une des six nouvelles filles.

Mais bien qu’elle ait été sur Love Island pendant près d’une semaine, Lynda a rarement été vue dans l’émission.

La fille en bikini a rompu son silence après, sur la façon dont cela la faisait se sentir « vraiment basse ».

S’adressant à ses abonnés Instagram, Lynda a déclaré: « J’ai l’impression d’avoir beaucoup à dire.

« Le dernier jour avant mon retour à la maison, ma sœur m’a dit que je n’avais pas de temps d’antenne.

« Et pour être honnête, j’étais vraiment déprimé et bouleversé à ce sujet. »

Elle a ajouté: « J’ai pensé, ‘à quoi bon ma présence là-bas?’

« Mais sortir et voir tous les messages a été tellement écrasant et j’apprécie tout le soutien parce que je me sentais vraiment mal à ce sujet. »

Lynda a continué à expliquer ce qui s’était passé pendant qu’elle était dans l’émission, en disant: « En entrant là-dedans, je voulais être moi-même, je ne voulais rien forcer qui n’allait pas être confortable pour moi. »

Malheureusement, elle a ajouté: « Peut-être que je n’étais pas le genre de gars là-dedans. »

Lynda a également poursuivi en disant qu’il y avait des moments où elle discutait avec les garçons de la villa, mais cela n’a pas été montré.

Rex