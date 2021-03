Olivia Jade affirme qu’elle a été « publiquement honteuse » du rôle de ses parents dans le scandale des admissions à l’université, car elle a déclaré que les gens étaient « rapides à juger » et « rapides à rabaisser les gens ».

La jeune femme de 21 ans s’est rendue à TikTok vendredi pour partager un message qu’elle avait reçu d’une « femme très inspirante » au milieu des retombées de l’implication de sa famille dans le scandale.

« Nous parlions d’être publiquement honteux, et je me suis dit: » Eh bien, ma situation ne se compare même pas, je ne vais même pas commencer à la comparer à la vôtre « , a-t-elle déclaré dans le bref clip. ‘Et elle m’a regardé et a dit: « Olivia, peu importe si je me noie dans 60 pieds d’eau et que tu te noies dans 30, nous sommes toujours en train de nous noyer. »‘

Elle a ajouté: « Je pense à cette citation tous les jours parce que je pense que c’est tellement vrai et que c’est un message tellement plus grand pour notre monde en ce moment. Je pense que nous sommes tous très rapides à juger. Je pense que nous sommes tous très prompts à rabaisser les gens.

« Je veux juste que les gens se souviennent, si vos sentiments vous font mal, s’ils sont valables pour vous, ils sont valables. Ce n’est pas grave si quelqu’un traverse une situation pire », a-t-elle déclaré. «Vous avez le droit de vivre des moments difficiles dans ce monde. Mais cela n’enlève rien à quelqu’un d’autre, et cela ne devrait pas vous enlever. Nous sommes tous des êtres humains. »

En décembre dernier seulement, Olivia Jade a fait ses premières remarques publiques sur le scandale sur « Red Table Talk », affirmant qu’elle ne voulait ni ne méritait de pitié.

Elle a admis qu’elle ne pensait pas qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas avec la corruption dans les collèges, mais se rend compte maintenant que c’est mal et que sa famille a « foiré ».

«Nous nous sommes trompés. Je veux juste une deuxième chance d’être comme: « Je reconnais que j’ai raté ». Et pendant si longtemps, je n’ai pas pu en parler à cause des légalités derrière cela », a-t-elle déclaré.

Ses parents Lori Loughlin et Mossimo Giannulli ont été condamnés respectivement à deux et cinq mois de prison pour avoir payé 500000 dollars à Rick Singer pour faire entrer leurs filles Olivia Jade et Isabella à l’USC en tant que recrues de l’équipage. Aucun des deux adolescents n’a participé au sport, mais leurs applications présentaient des photos d’eux posant sur des rameurs.

Singer a commencé à coopérer avec les enquêteurs en septembre 2018 et a secrètement enregistré ses appels téléphoniques avec les parents pour monter le dossier contre eux.

Il a finalement plaidé coupable en 2019 de racket, de blanchiment d’argent et de fraude. Il risque jusqu’à 65 ans de prison, mais ne sera pas officiellement condamné tant que toutes les autres personnes inculpées dans le régime ne le seront pas.

Les procureurs ont déclaré que les parents avaient payé plus de 25 millions de dollars à Singer pour tromper leurs enfants dans les collèges les plus estimés du pays entre 2011 et 2018.

Plus de 50 personnes ont été inculpées dans le scandale qui a vu des parents verser des pots-de-vin allant jusqu’à 6 millions de dollars pour faire entrer leurs enfants dans les meilleures universités comme Yale, Stanford, Georgetown et USC dans ce que les autorités ont décrit comme la « plus grande escroquerie d’admission à l’université jamais poursuivie par le ministère. de la justice.’

Les actrices Lori Loughlin et Felicity Huffman figuraient parmi les accusés les plus en vue dans l’affaire.

Huffman et son épouse – la star de ‘Shameless’ William H. Macy, qui n’a pas été inculpée – ont fait un don de bienfaisance de 15000 $ pour participer au programme de triche à l’examen d’entrée à l’université, au nom de leur fille aînée.

Huffman avait initialement prévu de faire la même chose pour sa plus jeune fille, avant de se retirer plus tard, ont déclaré les enquêteurs.

Loughlin et Giannulli ont d’abord plaidé non coupables, affirmant qu’ils croyaient faire une contribution légitime à USC avec leur paiement de 500 000 $ à Singer.

Faisant face à jusqu’à 40 ans derrière les barreaux chacun, ils ont ensuite inversé leur cours et conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs.

Loughlin a été libérée de la prison fédérale au CI Dublin en Californie le 28 décembre, où elle a purgé l’intégralité de sa peine de deux mois de prison, comme indiqué par le Bureau fédéral des prisons.

La star de Full House aurait eu des retrouvailles « en larmes » avec ses filles Olivia Jade, 21 ans, et Bella Rose, 22 ans, lorsqu’elle est finalement revenue dans leur manoir de Malibu.

Cependant, Giannulli purge toujours sa peine de cinq mois dans une prison de Lompoc près de Santa Barbara, en Californie, pour son rôle dans le programme de corruption des admissions à l’université.

Il devrait être libéré le 17 avril. Les procureurs ont déclaré que Giannulli méritait une peine plus sévère car il était «le participant le plus actif du programme».