La fille de LONG Island Medium Theresa Caputo, Victoria, a critiqué les trolls pour avoir appelé son père, Larry, « chaud » après avoir partagé une photo de famille rare.

La famille se réunira aujourd’hui alors que Victoria s’apprête à se marier.

8 Victoria Caputo a critiqué les trolls qui ont osé appeler son père « chaud » Crédit: Instagram

8 Elle a prétendu que c’était « bizarre » Crédit: Instagram

Après Victoria a partagé une série de photos de son dîner de répétition, les fans ont afflué vers la section des commentaires pour jaillir des hommes de la famille, en particulier Larry Sr.

Victoria s’est ensuite rendue sur Instagram vendredi soir pour critiquer les personnes qui salivaient pour son père.

« Alors j’ai posté une photo de famille et bien sûr, mon père est dedans – euh, pouvons-nous tous arrêter de commenter à quel point mon père est chaud? Je veux dire, genre, je ne veux pas entendre ça », dit-elle.

«Et il est peut-être beau, mais encore une fois, je ne veux pas entendre ça, alors conseil à mes followers, ne parlez pas de mon père comme ça, surtout pour des jeunes de 20 ans, c’est plus étrange. Ou comme 30 . Quoi qu’il en soit, c’est bizarre. «

8 Victoria avait publié cette photo de sa répétition Crédit: Victoria Caputo / Instagram

8 Son père, Larry, a brillé après son divorce avec Theresa Crédit: Reportez-vous à la légende

8 Le couple a arrêté après 30 ans Crédit: Banque de photos NBCU / NBCUniversal via

La diatribe est venue la nuit après son dîner de répétition où sa famille s’était réunie à Long Island, New York.

Il y a un et Larry était marié depuis environ 30 ans avant que les deux ne finalisent leur divorce en 2018.

La personnalité de la télévision a raconté son divorce dans un mémoire, intitulé Good Mourning, qui était sorti le 6 octobre de l’année dernière.

Theresa a dit Nous hebdomadaire: «C’est un processus de deuil, mais les choses n’étaient pas les mêmes qu’il y a 34 ans.

« Alors, bien sûr, cet aspect me manque. Mais la façon dont les choses étaient à la fin, non – ça ne me manque pas. »

8 Larry a affirmé que c’était le fait qu’ils ne passaient plus de temps ensemble Crédits: Getty

Dans un épisode de Long Island moyen, Larry a hurlé pour fermer ses amis sur ce qui n’allait pas.

Larry a ajouté: « Nous traversons une période difficile. Je pense qu’une grande partie de la frustration est liée au fait que nous ne passons plus le temps ensemble.

«Avec cela vient le manque de communication, c’est comme perdre votre meilleur ami. C’est difficile.

« Même si j’essaye de m’occuper pour ne pas y penser, c’est toujours là. »

8 Victoria est sur le point de se marier aujourd’hui Crédit: Social Media – Reportez-vous à la source

En avril, Victoria a posté une photo d’elle-même en train de manger une part de pizza tout en la portant robe de mariée.

Dans la série de clichés, la star de la télévision a montré ses boucles d’oreilles en diamant et sa bague de fiançailles.

Victoria a écrit dans le post: « La pizza a définitivement une ‘pizza mon coeur’. »

le Long Island moyen star modelée dans quelques robes de mariée pour un séance photo.

La star de télé-réalité portait une robe avec des découpes et une superposition nue, tandis que les deux autres robes avaient de la dentelle et des motifs floraux.

Victoria a écrit: « Un petit aperçu d’une séance photo que j’ai faite avec l’équipe la plus incroyable de tous les temps !! »

Le couple fiancé avait initialement prévu de se marier l’année dernière en septembre, mais avait reporter la date du mariage en raison de la pandémie.

Theresa a célébré le prochain mariage de sa fille avec un enterrement de vie de jeune fille sauvage.

Les festivités de célibataire comprenaient des pailles de pénis, de la danse, des drag queens et des décorations de strip-teaseuse.

Bien que Michael n’ait pas été à la fête, son visage a été photographié sur le corps d’un homme nu.

Victoria a bu de sa paille classée X tandis qu’une artiste de drag queen a terminé son spectacle avec une fente sur le sol.