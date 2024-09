La fille de Lisa Rinna, Delilah Hamlin, suscite des spéculations sur la chirurgie esthétique

La fille de Lisa Rinna, Delilah Hamlin, a suscité des spéculations sur une chirurgie plastique alors qu’elle assistait au défilé de mode de Michael Kors.

Il convient de mentionner que le modèle a révélé une transformation du visage en portant un carré blond.

Selon Courrier quotidienLe look de Delilah a « évolué » depuis son apparition dans Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills avec sa maman.





À cet égard, la publication a rapporté que ses joues semblaient plus fines par rapport à leur apparence plus pleine précédente.

La fashionista, dont la célèbre mère a été franche au sujet de sa décision de mettre en valeur ses traits, a enfilé un débardeur beige, rentré dans une jupe longue assortie avec une fente sur le devant.

Afin de compléter son look, la personnalité de la télévision portait une pochette en peau de serpent et des talons à bout pointu.

Selon le média, les sourcils de Delilah étaient décolorés en blond, accentuant encore plus son look alors qu’elle optait pour un maquillage atténué et une lèvre rouge mate.

De plus, Hamlin était également accompagnée de sa mère, Lisa et de sa sœur mannequin Amelia.

Selon Page SixSelon les rapports, Lisa portait un pull gris, une jupe assortie et des bottes hautes tandis qu’Amelia montrait ses abdominaux toniques dans un t-shirt court blanc et rose, un pantalon noir retroussé et des baskets.

En ce qui concerne Lisa, elle est devenue célèbre à la fin des années 1980, lorsqu’elle a attiré l’attention de la nation par sa beauté entièrement naturelle.

Cependant, l’actrice et mannequin a succombé aux pressions d’Hollywood et a subi des améliorations cosmétiques, selon les rapports du média.