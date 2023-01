La fille de Lisa Marie Presley, Riley Keough, rompt le silence sur sa mort avec une photo de retour touchante

La fille de Lisa Marie Presley, Riley Keough, rend hommage à sa défunte mère.

Keough s’est rendue sur Instagram vendredi matin pour partager un cliché de son enfance. Elle regarde dans les yeux de Presley alors qu’elle tient un bouquet de fleurs dans l’image de retour. L’homme de 33 ans a sous-titré le message avec un simple emoji de cœur rouge.

Des célébrités telles que Kim Kardashian, Nicole Richie, Nicola Peltz-Beckham et Ashley Benson ont consulté la section des commentaires de Riley pour montrer leur soutien à Keough.

Presley est décédé le 12 janvier. La seule fille de Elvis et Priscilla Presley elle avait 54 ans au moment de sa mort.

Elle laisse dans le deuil sa mère et ses trois filles – Riley, Harper Vivienne et Finley.

Presley a partagé Riley avec son ex-mari, Danny Keough. Le couple a également partagé leur fils, Benjamin, décédé à l’âge de 27 ans en 2020.

Presley a partagé des filles jumelles, Harper et Finley, 14 ans, avec son ex-mari Michael Lockwood.

Dans une interview de 2014 avec Healthy Living, Presley a déclaré qu’elle était « férocement protectrice » de ses enfants.

Dans une interview avec le magazine People, l’actrice Keough a déclaré que son personnage dans la prochaine mini-série télévisée “Daisy Jones & The Six” lui rappelait sa mère.

“J’ai été élevé par quelqu’un qui faisait son propre truc et ne se souciait pas vraiment de ce que les autres pensaient. [My mother] était définitivement une source d’inspiration pour moi”, a-t-elle déclaré. “[I was] toujours intéressé par les femmes qui ne se comportaient pas ‘de la bonne façon'”.

Lors de la sortie du film “Elvis” au cours de l’été, qui met en vedette Austin Butler dans le rôle du père de Presley et du grand-père de Keough, Keough s’est assise avec sa mère pour un spécial, “Exclusively Elvis: A Special Edition of 20/20”.

Le duo mère-fille a réfléchi sur le film.

“C’était tellement émouvant [experience]”, A déclaré Presley dans la rare interview. “Comme Riley l’a dit, cela évoque simplement un tel traumatisme générationnel dans le bon sens.

“Et Riley, cinq minutes plus tard, était déjà comme, ‘J’ai fini.’ Elle pleurait déjà et je pleurais.”

Keough, une actrice et cinéaste, a déclaré que l’histoire était “vraiment intense”.