Riley Keough aborde le « chaos » et les « bouleversements » survenus après la mort de sa mère Lisa Marie Presley.

Dans une nouvelle interview, Keough a spécifiquement parlé du règlement qu’elle a conclu avec sa grand-mère, Priscilla Presley, sur Graceland d’Elvis Presley et la succession de Lisa Marie.

« Quand ma mère est décédée, il y avait beaucoup de chaos dans tous les aspects de nos vies », a déclaré Keough Salon de la Vanité. « Tout avait l’impression que la moquette avait été arrachée et que le sol avait fondu sous nous. Tout le monde était un peu paniqué pour comprendre comment nous avancions, et il a juste fallu une minute pour comprendre les détails de la situation, car c’est compliqué.

« Nous sommes une famille, mais il y a aussi un énorme côté commercial de notre famille. Je pense donc qu’il fallait clarifier les choses. »

Après la mort de Lisa Marie, Priscilla avait contesté un amendement prétendument apporté par l’actrice à son testament en 2016 qui a remplacé sa chef d’entreprise et sa mère comme bénéficiaires avec ses enfants les plus âgés, selon le Los Angeles Times.

Le fils de Lisa Marie, Benjamin Keough, mort par suicide en 2020 – faisant de Riley le seul bénéficiaire.

Un règlement a été conclu entre Keough et Priscilla en mai. Priscilla a déclaré à Fox News Digital par l’intermédiaire d’un représentant à l’époque : « Ma famille a résolu toute confusion en ce qui concerne notre plaidoyer auprès du tribunal et notre demande d’interprétation de documents après que ma fille Décès prématuré de Lisa Marie.

« Bien que les médias aient identifié un tel plaidoyer comme un procès, je tiens à préciser qu’il n’y a jamais eu de procès intenté contre ma petite-fille bien-aimée. En tant que famille, nous sommes heureux d’avoir résolu cela ensemble. »

Maintenant, Keough précise que les choses avec sa grand-mère ont toujours « été heureuses ».

« Il y a eu un peu de bouleversement, mais maintenant tout va être comme ça. C’est une belle femme, et elle a joué un rôle important dans la création de l’héritage de mon grand-père et de Graceland. C’est très important pour elle », a-t-elle noté. « Il était l’amour de sa vie. Tout ce qui suggérerait le contraire dans la presse me rend triste parce qu’en fin de compte, tout ce qu’elle veut, c’est aimer et protéger Graceland et la famille Presley et l’héritage.

« C’est toute sa vie. C’est donc une grande responsabilité qu’elle a essayé d’assumer. Rien de tout cela n’a jamais vraiment fait partie de notre relation auparavant. C’est juste ma grand-mère. »

Keough a également fait l’éloge de sa mère – décédée le 12 janvier. La cause du décès de Lisa Marie a été répertoriée comme une occlusion intestinale grêle dans les dossiers tenus par le médecin légiste du comté de Los Angeles.

« La vie qu’elle a eue n’était pas facile, et la trahison qu’elle a endurée et le manque d’amour véritable et de vrais amis. … Elle a certainement eu de bons amis et relations dans sa vie, mais je ne pense pas qu’elle en ait jamais eu. … Les gens venaient juste pour elle depuis qu’elle est née – voulant quelque chose d’elle et n’étant pas totalement authentique. Elle a dû développer une peau très épaisse « , a-t-elle expliqué. « Elle était une présence très puissante et extrêmement aimante et extrêmement loyale et une sorte de lionne – une femme féroce et une mère vraiment merveilleuse.

« Je pense que ce serait mon résumé parce que je suis sa fille. Elle était la meilleure maman. »

Lisa Marie a été enterrée à côté de son fils et de son célèbre père à Graceland – le domaine familial à Memphis, Tennessee.

Au cours de son service commémoratif public, Keough a révélé qu’elle avait secrètement accueilli une petite fille. Maintenant, la star de « Daisy Jones & The Six » a expliqué qu’elle avait utilisé une mère porteuse.

« Je pense que c’est un acte très cool, désintéressé et incroyable que ces femmes font pour aider les autres », a-t-elle déclaré à Vanity Fair. « Je peux porter des enfants, mais c’était le meilleur choix pour ce que j’avais physiquement avec les trucs auto-immuns. »

Le nom de la petite fille est Tupelo Storm, du nom de la ville natale de son grand-père et de son frère, Benjamin Storm Keough.

« C’est drôle parce qu’on a choisi son nom avant le film d’Elvis. Je me disais : « C’est super parce que ce n’est pas vraiment un mot ou un nom bien connu par rapport à ma famille, ce n’est pas comme Memphis ou quelque chose comme ça », s’est-elle souvenue. « Puis quand le film d’Elvis est sorti, c’était comme, Tupelo ceci et Tupelo cela. J’étais comme, ‘Oh, non.’ Mais ça va. »

