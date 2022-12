La fille de l’icône du football rassure les fans sur la santé de son père

Les filles de la superstar du football brésilien Pelé ont déclaré à ses fans dimanche que la santé de leur père n’était pas en danger, affirmant qu’elles étaient convaincues qu’il rentrerait chez lui lorsqu’il se remettrait d’une infection respiratoire.

L’homme de 82 ans est hospitalisé à Sao Paulo depuis mardi dans le cadre de traitements en cours pour le cancer du côlon, qui a été diagnostiqué pour la première fois en septembre 2021.

Pelé “est malade, il est âgé, mais à ce stade, il est hospitalisé pour une infection pulmonaire”, a déclaré Kely Arantes Nascimento à la chaîne de télévision Globo.

“Et quand il ira mieux, il rentrera à la maison”, a-t-elle déclaré.

“Nous ne disons pas au revoir à l’hôpital”, a-t-elle insisté, expliquant que la maladie respiratoire était la conséquence d’une infection au Covid-19 que l’icône du sport avait contractée il y a trois semaines.

Sa sœur, Flavia Arantes Nascimento, a démenti les informations du quotidien Folha de S.Paulo et d’ESPN Brésil selon lesquelles Pelé ne répondait plus à la chimiothérapie et ne recevait plus que des “soins palliatifs”.

Elle a déclaré à la chaîne d’information que son père n’était pas dans l’unité de soins intensifs, mais dans un service ordinaire, et que la famille était “fatiguée de recevoir des condoléances” et que le traitement contre le cancer “donne des résultats”.

“C’est vraiment injuste qu’ils disent qu’il est en phase terminale. Ce n’est pas ça, croyez-nous”, a-t-elle déclaré.

Plus tôt dimanche, les fans de Pelé – né Edson Arantes do Nascimento – se sont rassemblés devant l’hôpital de Sao Paulo où séjourne le triple champion du monde.

Plus de 100 fidèles ont prié pour le rétablissement de l’homme largement considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps.

“Nous sommes une force spirituelle” priant pour l’idole du sport alors qu’il mène “l’un des combats les plus durs de sa vie”, a déclaré à l’AFP un supporter, Marcos Bispo dos Santos.

Les médecins de l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo ont déclaré samedi que Pelé était resté “stable”.

Pelé “a eu une bonne réponse aux soins sans aucune aggravation du tableau clinique au cours des dernières 24 heures”, ont-ils déclaré dans un communiqué.

La star a ensuite frappé une note optimiste dans un post Instagram, en disant: “Mes amis, je veux que tout le monde reste calme et positif. Je suis fort, avec beaucoup d’espoir et je suis mon traitement comme d’habitude.”

Dimanche, ses fans se sont tenus pour la plupart en silence devant la clinique du quartier de Morumbi, dans l’ouest de Sao Paulo, tenant une banderole portant l’image d’un jeune Pelé et portant la mention “Torcida Joven” (“Jeunes fans”).

“Vive le roi!” disaient plusieurs affiches collées sur les murs près des entrées de l’hôpital.

Vers midi, les fans ont formé un cercle et se sont tenu la main en récitant un “Notre Père”.

