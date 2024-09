La fille de Larry Ellison, Megan Ellison, a mal à la tête aux mains

L’entreprise de jeux vidéo primée de Megan Ellison a un problème : personne ne veut y travailler.

Megan Ellison est la fille de Larry Ellison, le milliardaire cofondateur d’Oracle, troisième plus grande société de logiciels au monde. Megan Ellison a fondé son studio de cinéma, Annapurna Studios, en 2011, puis a ajouté Annapurna Interactive, la division de jeux de la société, en 2016.

Annapurna Interactive a produit plusieurs jeux populaires depuis 2016, notamment « Outer Wilds », « What Remains of Edith Finch » et « Stray », qui permet au joueur de découvrir une ville futuriste inspirée du cyberpunk à travers les yeux d’un chat. « Stray » a remporté le prix du meilleur premier jeu indépendant aux Game Awards 2022.

Malgré son succès, les tensions au sein de l’entreprise ont atteint un point de rupture cette semaine lorsque l’ensemble des 25 employés du studio ont démissionné, a rapporté Bloomberg. L’ancien président et cofondateur d’Annapurna, Nathan Gary, qui a quitté l’entreprise plus tôt ce mois-ci, a déclaré au média que la décision collective du personnel de partir était « la décision la plus difficile que nous ayons jamais eu à prendre, et nous n’avons pas pris cette décision à la légère ».

Selon Bloomberg, ces démissions massives font suite à l’échec des négociations entre Gary, d’autres dirigeants d’Annapurna Interactive et Ellison, en vue de permettre au studio de se séparer et de devenir une société à part entière. Deborah Mars et Nathan Vella, deux cadres dirigeants de la division jeux, ont également démissionné de la société, selon The Hollywood Reporter.

Annapurna a embauché Hector Sanchez, ancien responsable du contenu et des jeux Unreal Engine chez Epic Games, le créateur de Fortnite, pour diriger ses divisions interactives à l’avenir.

Annapurna Studios n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Business Insider. La société a déclaré à Bloomberg qu’elle avait étudié l’idée d’une société « dérivée », mais qu’elle n’avait pas pu parvenir à un accord.

« Notre priorité absolue est de continuer à soutenir nos partenaires développeurs et éditeurs pendant cette transition », a déclaré Ellison au média. « Nous nous engageons non seulement à poursuivre notre gamme de jeux existante, mais également à étendre notre présence dans l’espace interactif, tout en continuant à rechercher des opportunités pour adopter une approche plus intégrée de la narration linéaire et interactive dans le cinéma et la télévision, les jeux et le théâtre. »