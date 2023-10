BANGKOK (AP) — Le parti au pouvoir en Thaïlande a choisi vendredi comme chef la fille de Thaksin Shinawatra, l’ancien Premier ministre controversé du pays, soulignant l’influence continue de la famille plus de deux décennies après l’entrée de Thaksin en politique.

Paetongtarn Shinawatra, 37 ans, qui est la plus jeune fille de Thaksin, a été élue à ce poste lors d’une réunion des dirigeants et d’autres membres au siège du parti Pheu Thai à Bangkok. Pheu Thai est le dernier d’une série de partis qui seraient soutenus par Thaksin et serviraient ses intérêts politiques.

L’ancien chef du parti, Chonlanan Srikaew, a démissionné pour avoir rompu sa promesse selon laquelle Pheu Thai ne formerait pas de gouvernement avec des partis alignés sur l’armée. Pheu Thai a terminé deuxième aux élections de mai, mais le parti gagnant Move Forward n’a pas réussi à obtenir suffisamment de soutien de la part des législateurs conservateurs pour former un gouvernement, ouvrant la voie à Pheu Thai pour prendre le pouvoir en s’associant à d’anciens ennemis politiques.

« Nous n’abandonnerons pas l’ADN originel de Pheu Thai, qui concrétise les politiques que nous promettons au peuple. Nous ferons des rêves une réalité. Nous ferons en sorte que l’impossible devienne possible. Nous effacerons toutes les insultes grâce à notre performance irréfutable », a déclaré Paetongtarn aux membres du parti après le vote.

Le Premier ministre Srettha Thavisin est du parti Pheu Thai et faisait partie de ceux qui ont félicité Paetongtarn, la rejoignant sur scène pour des photos. Avant les élections, Paetongtarn avait également été présenté comme un potentiel Premier ministre.

Thaksin, milliardaire des télécommunications, a été élu Premier ministre en 2001 et facilement réélu en 2005, en grande partie grâce à des politiques populistes qui ont attiré les électeurs à faible revenu. Mais il a été évincé par un coup d’État militaire en 2006.

En 2011, la sœur de Thaksin, Yingluck Shinawatra – la tante de Paetongtarn – a été élue au pouvoir grâce à une victoire électorale facile, devenant ainsi la première femme Premier ministre de Thaïlande. Mais son gouvernement a été renversé par un autre coup d’État en 2014.

La popularité résiduelle de son père reste un facteur derrière le soutien de Paetongtarn, en particulier parmi les Thaïlandais pauvres et de la classe ouvrière.

Mais le parti Pheu Thai a sous-performé lors des élections, ne parvenant pas à obtenir le résultat écrasant qu’il prévoyait.

Son abandon ultérieur d’une alliance avec Move Forward au profit d’une coalition comprenant deux partis militaires a encore fragilisé sa position auprès de nombreux Thaïlandais ordinaires, suggèrent les sondages d’opinion.

Les hauts responsables du Pheu Thai ont déclaré que le parti souhaitait voir davantage de jeunes à la tête du parti, une décision que beaucoup considéraient comme une tentative de contrer le parti Move Forward, dont le programme séduisait grandement la jeune génération.

L’élection de Paetongtarn réaffirme la direction manifeste du parti Pheu Thai par la famille Shinawatra et intervient deux mois après le retour de Thaksin au pays après 15 ans d’exil pour éviter une peine de prison. Thakisn s’est enfui en exil volontaire en 2008 avant d’être reconnu coupable de corruption et d’abus de pouvoir.

À son retour en Thaïlande cette année, Thaksin a été immédiatement emmené en prison pour entamer une peine de huit ans de prison, mais quelques heures plus tard, il a été transféré dans un hôpital public où il se trouve toujours. La prison a déclaré qu’il souffrait d’hypertension artérielle, de difficultés à dormir et d’une oppression thoracique.

Moins de deux semaines plus tard, le roi de Thaïlande a réduit sa peine de huit ans de prison à un seul an.

Les critiques se multiplient selon lesquelles Thaksin a reçu un traitement spécial par rapport aux autres détenus, et son transfert rapide a suscité des appels pour prouver qu’il est réellement malade.