La fille de l’ancien manager de Tottenham qualifiée de “voisin fou de l’enfer” remporte un nouveau procès “après avoir lancé des briques par-dessus la clôture”

LA fille d’un ancien manager des Spurs a remporté un nouveau procès après avoir été qualifiée de “voisine folle de l’enfer” pour avoir lancé des briques par-dessus une clôture.

Sandra Durdin et Trevor Dempsey ont été enfermés dans une bataille de 18 mois avec Joanne Shreeves, 51 ans, à la suite d’une dispute sur un poteau en béton dans leur allée.

Joanne Shreeves a été filmée en train de jeter du ciment sur Sandra Durdin et Trevor Dempsey

Sandra Durdin et Trevor Dempsey étaient auparavant amis avec leur voisin Crédit : Louis Wood

Cela a abouti à Shreeves – fille de l’ancien manager des Spurs Peter – lançant des briques et une partie d’un meuble de cuisine par-dessus une clôture divisant leurs propriétés à Chingford, Essex.

Elle avait déjà été reconnue coupable d’agression, de dommages criminels et de deux chefs de comportement menaçant avec intention après avoir causé des dommages d’une valeur de 5 000 £.

Mais les infractions ont été annulées après que Shreeves n’a pas assisté à son procès, affirmant qu’elle était trop malade.

Un juge a maintenant accepté de fixer un nouveau procès pour le 30 novembre au Stratford Magistrates ‘Court après avoir précédemment demandé la réouverture de l’affaire, rapporte Mail Online.

Une vidéosurveillance choquante a montré que Shreeves frappait presque Sandra alors qu’elle lançait une pelle pleine de ciment sur la clôture surmontée de fil de fer barbelé.

Le tribunal de première instance de Stratford a également entendu comment elle avait dit à ses voisins « tu es mort » et avait appelé l’un d’entre eux « tu es sale f ****** c *** ».

Elle a été décrite comme une “femme possédée” après “être devenue folle” pendant l’horreur.

Sandra a déclaré au tribunal: “Elle est allée dans son garage, a sorti sa pelle et a pelleté ce que nous avions mis et l’a jeté par-dessus la clôture et m’a frappée.

«On pouvait la voir lancer des rochers par-dessus la clôture en jetant des trucs sur la maison et les fenêtres.

« Elle était hors de contrôle. Il y avait des rochers et des briques qui traversaient votre clôture. Si cela nous avait frappés, cela nous aurait tués.

Le tribunal a appris que les voisins étaient amis depuis plus de 20 ans, mais la relation s’est détériorée lorsque Trevor a renversé un poteau en béton dans leur allée et l’a remplacé sans accord.

Sandra avait précédemment révélé comment le couple avait été contraint de quitter son domicile et de déménager à Ramsgate, dans le Kent, à la suite du drame.

Shreeves fait face à un nouveau procès en novembre

Sandra et Trevor vivent maintenant à Ramsgate Crédit : Droits réservés