La fille de l’acteur Ashok Kumar est décédée

Bharti Jaffrey, la fille du célèbre acteur de Bollywood, Ashok Kumar, est décédée mardi après avoir lutté contre une longue maladie. Le gendre de Bharti, l’acteur Kanwaljit Singh, a confirmé la nouvelle de la disparition de l’actrice vétéran sur son Instagram.

Kanwaljit a écrit une note sincère dans un article de carrousel avec trois photos de Jaffrey. Dans son message, Kanwaljit a écrit : « Notre bien-aimée Bharat Jaffrey, fille, sœur, épouse, mère, grand-mère, tante, voisine, amie et inspiration nous a quittés aujourd’hui 20 septembre. Nous la ramènerons à la maison à 13h30 aujourd’hui pour son dernier au revoir. au 403 Ashok Kumar Towers, 47 Union Park, Chembur 71, et ensuite l’incinérer au Cherai Crematorium, Chembur Camp.”

Voici le message de Singh





Dans le message de Kanwaljit, nous pouvons voir Bharti afficher son attitude vivante en posant avec sa famille avec style. Sur une photo, Bharti porte d’énormes lunettes de fête noires et elle pose avec sa famille. Pour les non-initiés, Kanwaljit a épousé la fille de Bharti, Anuradha Patel. Bharti Jaffrey a joué dans des films tels que Hazaar Chaurasi Ki Maa, Saans et Daman. Selon les rapports, elle était mariée au frère de Saeed Jaffrey, Hamid Jaffrey.

En s’adressant à ETimes, la cinéaste Nandita Das a pleuré la disparition de Bharti et a déclaré: “Bharti Jaffrey était une personne vive et chaleureuse et cette affection et cette chaleur manqueront à tout le monde. Bien qu’Anuradha et Kanwaljit soient des amis de la famille, Bharti di nous a fait aimer d’elle avec ses gestes réfléchis. . Elle n’a jamais oublié de me souhaiter chaque anniversaire. Ou de ramasser un souvenir de ses voyages. Elle va beaucoup me manquer. Et sans oublier qu’elle était une actrice extrêmement talentueuse.”