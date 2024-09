La fille de Lacey Chabert n’avait aucune idée de ce qu’était « Fetch »

On dirait que « aller chercher » c’est vraiment pas va se passer, et Lacey Chabert, qui a interprété de manière mémorable Gretchen Wieners dans le classique pour adolescents Les filles méchantesdevrait arrêter d’essayer de faire en sorte que cela se produise – selon sa fille, qui n’avait naturellement aucune idée de ce à quoi ce terme faisait référence.

L’actrice de Hallmark, qui est mère d’une fille de 8 ans, Julia, avec son mari David Nehdar, dit le Aujourd’hui Hoda Kotb, de l’émission, « Quand elle était plus jeune, elle disait : « Qu’est-ce que ça veut dire, pourquoi tout le monde te dit ça ? » »

« Il y a quelques années, elle m’a demandé : « Maman, est-ce que d’autres personnes regardent les films que tu fais ? » Et je lui ai répondu : « Oui, ma puce, ils ne sont pas seulement pour toi » », a-t-elle raconté, concluant cette anecdote amusante.

Bien sûr, les fans du tube de Tina Fey de 2004 se souviendront des efforts non soutenus de Gretchen pour rendre un mot d’argot populaire. une scène du film — qui retrace de manière hilarante la dynamique sociale d’un groupe d’ennemis au lycée — Gretchen qualifie le béguin de Cady Herron (Lindsay Lohan) pour un Mathlete de « va chercher », ce à quoi Regina George (Rachel McAdams) répond avec mordant : « Gretchen, arrête d’essayer de faire en sorte que ça se produise. pas va se passer.

Un favori indéfectible, la comédie satirique sur le passage à l’âge adulte (du réalisateur Mark Waters d’après un scénario de Fey) a lancé une multitude de tournures de phrases infiniment citables, référentielles et mimétiques. Avec Jonathan Bennett, Tim Meadows, Amanda Seyfried, Ana Gasteyer, Amy Poehler, Lizzy Caplan et Fey, ce film rose pétillant mais sombrement satisfaisant fustige les impossibilités de l’adolescence et le chaos qui s’ensuit lorsqu’un étranger est enrôlé pour espionner le groupe le plus populaire de l’école.

Plus tôt cette année, le film a été refait en comédie musicale, basée sur l’adaptation originale de Broadway de 2018. Ce film, également produit par Fey et Lorne Michaels, mettait en vedette Angourie Rice dans le rôle de Cady, Renée Rapp dans celui de Regina (reprenant le rôle qu’elle incarnait sur scène) et Auli’i Cravalho dans celui de Janis.

En plus de Les filles méchantesChabert est apparu dans Perdu dans l’espace face à Gary Oldman et Matt LeBlanc, Pas encore un film pour ados et une série de projets Hallmark, y compris le récemment sorti Lui et elle.