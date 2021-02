Un influenceur russe s’est excusé après avoir posé nu au-dessus d’un éléphant en voie de disparition à Bali pour des likes Instagram.

Alesya Kafelnikova, 22 ans, qui est la fille du grand tennis russe Yevgeny Kafelnikov, a partagé la vidéo la semaine dernière avec ses 541 000 followers avec la légende « Natural vibes ».

Dans un autre post ironique, Kafelnikova a posté une photo avec l’éléphant disant à ses disciples que « aimer la nature est la nature humaine ».

Alors que certains adeptes ont posté des commentaires tels que « pour la première fois, je veux être un éléphant », d’autres se sont concentrés sur le bien-être de l’animal.

Un utilisateur d’Instagram a déclaré: « Pauvre éléphant. N’avez-vous pas honte de vous allonger nu sur un éléphant? C’est une créature vivante. L’argent éclipse tout. »

Un autre a condamné la séance photo de « violation » contre l’animal.

Mais alors que Kafelnikova a déclaré qu’elle était désolée d’avoir offensé, elle a également affirmé que ses détracteurs voyaient à tort la «vulgarité» dans une «beauté merveilleuse».

Dans un nouveau message, la Russe a tenté de justifier l’escapade nue à ses 541 000 adeptes et a déclaré qu’elle avait fait un don aux animaux et aux habitants du village balinais où elle avait tourné.

Elle a déclaré: «C’est dommage que les gens voient cela comme de la vulgarité, et non comme de la beauté et de l’amour pour la nature.

«J’adore les animaux, j’aime les éléphants.

«Et j’aime tellement Bali.»

Kafelnikova a appelé ses critiques à «éveiller» en eux «un amour esthétique pour mon poste et la beauté».

Elle a écrit en anglais: «Je n’avais pas du tout l’intention de blesser les sentiments de la population locale.

«Nous aimons la culture balinaise et respectons les règles indonésiennes.»

Mais elle a réalisé qu’elle avait besoin de s’excuser à la suite de la colère suscitée par ses photos, et a posté: « S’il vous plaît, désolée si vous voyez autre chose là-dedans. »

Elle a dit: «Mon intention avec ces images était de vous montrer que j’aime et respecte les animaux et surtout les éléphants plus que tout.

«Je souhaiterais que tous ceux qui sont si négatifs éveillent un amour esthétique pour mon message et vous en verrez la merveilleuse beauté.»

Elle avait fait face à une vague de colère après avoir publié les photos d’une espèce en danger critique d’extinction.

Le chef de l’agence de tourisme de Bali, Putu Astawa, a critiqué le Russe.

Le tournage comprenant un clip vidéo «ne répond certainement pas aux normes que nous promouvons dans le cadre du tourisme à Bali», a-t-il déclaré.

Son père, star du tennis, vainqueur du Grand Chelem, n’a pas commenté jusqu’à présent, même s’il n’a pas tardé à la critiquer publiquement.

Un porte-parole de l’organisation caritative Save the Asian Elephants a déclaré au SunOnline: « Encore une tragique banalisation du majestueux éléphant d’Asie lorsque l’espèce se bat pour son existence même contre les abus brutaux dans le tourisme et le » divertissement « humain.

« Save The Asian Elephants représente une interdiction légale de la publicité et de la vente de lieux non éthiques où ces créatures spéciales sont commercialisées avec des coups, des coups de couteau et toutes sortes de tortures pour les briser pour une exploitation commerciale facile – de véritables sanctuaires uniquement. »

En 2012, l’éléphant de Sumatra a été changé de « en danger » à « en danger critique » par le WWF en raison de la déforestation et de la dégradation de son habitat naturel.

Bien que Kafelnikova pose sur un éléphant de Sumatra à Bali, où elle vit actuellement, l’animal n’est pas originaire de l’île indonésienne, mais est maintenu en captivité pour servir l’industrie du tourisme.

Des images récemment choquantes montrant des scènes nauséabondes d’abus d’éléphants au Sri Lanka ont été partagées en ligne.

Dans le court clip, un éléphant clairement épuisé est battu sur la tête encore et encore jusqu’à ce qu’il se renverse et hurle de douleur.

On pense que les scènes horribles ont été filmées dans un temple bouddhiste à Mirigama, au Sri Lanka.