La fille de la star du RHONJ Teresa Giudice, Gia, fait l’éloge de son père Joe après avoir demandé à sa tante et à son oncle d’arrêter de parler de lui

La fille de RHONJ Teresa Giudice, Gia, a félicité son père Joe après avoir demandé à sa célèbre tante et à son oncle d’arrêter de parler de lui.

Au Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen, Gia, 20 ans, a critiqué le frère de sa mère, Joe Gorga, et sa femme, Mélisse, pour dénigrer publiquement son père.

Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Vraies femmes au foyer.

Instagram

Gia Giudice a félicité son père, Joe, pour son 43e anniversaire[/caption]

Bravo

La famille est actuellement dans une querelle avec le frère et la belle-sœur de Teresa[/caption]

Instagram

Joe et Melissa Gorga ont constamment critiqué Joe Giudice publiquement[/caption]

Malgré les tensions familiales persistantes, Gia – qui est récemment devenue virale avec elle Se réveiller le matin chanson – a clairement indiqué qu’elle était du côté de son père avec un doux hommage à l’occasion de son 42e anniversaire.

Elle a partagé un cliché souriant du duo père-fille debout devant un grand aquarium rempli de poissons alors qu’elle berçait une robe violette moulante.

La starlette de télé-réalité a légendé l’Instagram avec un cœur et a écrit: «Joyeux anniversaire papa!

«J’espère que vous passez une journée formidable! votre personnalité illumine chaque pièce dans laquelle vous entrez…

«Je t’aime tellement à bientôt, tu me manques !! Nous fêterons bientôt. »

Italie

Gia a maintenu une relation étroite avec son père malgré leur distance[/caption]

Instagram / @ joe.giudice

Joe a été expulsé vers son Italie natale après sa peine de prison pour détournement de fonds et fraude fiscale[/caption]

Instagram

Le fier papa s’est vanté que la « pomme ne tombe pas loin de l’arbre »[/caption]

En réponse, Joe a commenté: « Je t’aime et tu me manques tellement, la pomme ne tombe pas de l’arbre mon gia. »

Le père de quatre enfants reste en Italie après avoir été expulsé des États-Unis à la suite de sa peine de prison pour fraude fiscale.

Teresa, 49 ans, a également purgé une peine de prison et a ensuite divorcé de Joe après 20 ans de mariage – qui a été finalisé en 2019.

En plus de Gia, le Bravo les stars partagent aussi des filles Gabriella, 17 ans, Milania, 15 ans, et Audriana, 12 ans.

En raison de ses antécédents criminels et de la façon dont il a parlé de sa femme d’alors, y compris en la traitant de «salope», les beaux-parents de Joe ont publiquement critiqué son caractère.

Getty

Le couple divorcé partage également ses filles Gabriella, 17 ans, Milania, 15 ans, et Audriana, 12 ans[/caption]

Getty

Le jeune homme de 20 ans a grandi devant les caméras Real Housewives Of New Jersey[/caption]

Instagram / Gia Giudice

Gia a récemment claqué son oncle Joe après avoir claqué son père[/caption]

Sur la première partie de cette saison Vraies femmes au foyer du New Jersey retrouvailles, Gia a défendu sa famille immédiate en exigeant que sa tante Melissa et son oncle Joe STOP parlent de son père.

Dans le vidéo, l’hôte Any a demandé à Teresa pourquoi elle «ne pouvait pas voir» cela Joe, 41 ans, l’a toujours défendue contre son ex-mari.

La question survient après que Joe et Teresa se sont battus à propos de son ex, ce qui a été documenté dans l’émission.

Teresa a répondu: «Je n’ai rien fait d’autre que défendre mon frère au début de mon mariage et il le sait.

«Je place toujours mon frère avant mon mari.

Bravo

Gia a demandé à Joe d’arrêter de parler de son père sur Watch What Happens Live[/caption]

Bravo

Joe et sa femme Melissa Gorga ont abordé les préoccupations concernant la réunion du RHONJ[/caption]

Getty

Les stars de la télé-réalité ont affirmé qu’elles ne méritaient pas d’être dépeintes comme des « méchants »[/caption]

Ajoutant que Joe et Melissa, 42 ans, parlaient mal de son ex à la télévision nationale, Teresa a noté: «Mes enfants se sont énervés à ce sujet.»

Gia a ensuite pris la parole en disant dans un clip préenregistré: «Mon oncle Joe et ma tante Melissa ne devraient pas élever mon père.

«Parce que ce n’est pas seulement un manque de respect pour ma mère, mais c’est aussi un manque de respect pour mes sœurs et moi.»

Joe a répondu: « J’ai gardé la bouche fermée pendant très longtemps, donc si j’ai explosé une fois, maintenant je suis le méchant. »

Le casting a ensuite dit à Joe qu’il n’aurait pas dû «exploser» pendant le tournage et il a poursuivi: «C’est la vraie vie.

Bravo

Joe et Teresa ont réconforté leur fille en chantant sa chanson désormais virale[/caption]

Bravo

Quand Gia n’avait que 11 ans, elle a interprété l’air « Waking Up In The Morning » en sanglotant[/caption]





«Parfois, vous ne pouvez pas le contrôler car c’est un sujet difficile, non? C’est pourquoi je deviens un peu fou.

L’ex de Teresa a servi près de quatre ans avant d’être libéré et déporté en Italie.

L’ancien couple était auparavant allé en prison pour avoir exagéré ses revenus, caché des avoirs accrus et ne pas avoir produit de déclaration de revenus entre 2004 et 2008.