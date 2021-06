La fille de la star de Teen Mom, David Eason, Maryssa, 13 ans, suscite des inquiétudes en publiant un message sur le fait de se sentir «ecchymosée et brisée»

Maryssa, la fille de la star de TEEN Mom, David Eason, a suscité l’inquiétude des fans sur les réseaux sociaux.

La jeune fille de 13 ans a posté qu’elle se sentait « ecchymosée et brisée ».

La fille de la star de Teen Mom, David Eason, Maryssa, a suscité l'inquiétude des fans sur les réseaux sociaux

La jeune fille de 13 ans a posté qu'elle se sentait «ecchymosée et brisée»

le AdosMamanOGetAdosMaman2 Le compte reddit a partagé un message supprimé depuis de Maryssa: «J’ai arrêté de me défouler et j’ai commencé à prier parce que je n’ai pas besoin de sympathie.

« J’ai besoin de force – meurtri mais pas brisé. »

Les adeptes ont commenté : « Jésus. L’enfant a supplié de ne pas être renvoyé dans le marais et elle est toujours obligée de vivre dans un enfer marécageux. J’espère qu’elle sortira bientôt et emmènera tous les enfants et les animaux avec elle.

Un autre a ajouté : « C’est triste. Pauvre fille :/ »

Un troisième Redditor intervint : « Pauvre Maryssa. Je ne peux même pas imaginer à quoi ressemblent les choses pour elle.

D’autres adeptes ont pesé: « Omg, c’est tellement déchirant. »

Un Redditor a partagé : « Pauvre fille. Elle a eu une main très merdique dans la vie, j’espère qu’elle pourra s’échapper en toute sécurité et le plus tôt possible. Les tribunaux l’ont laissée tomber, elle et les autres.

Un autre a écrit: « Eh bien, putain, c’est sombre, pauvre gamin. »

Plus tôt ce mois-ci, David a félicité Maryssa comme « belle et intelligente » sur TikTok alors qu'elle sortait du collège

Jenelle, 29 ans, et David se sont mariés en 2017, et le couple partage sa fille de quatre ans, Ensley

Plus tôt ce mois-ci, David a salué Maryssa comme « belle et intelligente » sur TIC Tac comme elle diplômé du collège.

Vendredi, l’ancien MTV star a partagé une vidéo de Maryssa, 13 ans, marchant parmi ses pairs alors qu’elle enfilait une casquette et une robe.

Le clip suivant montre Maryssa traversant la scène pour accepter son diplôme.





Maryssa est alors apparue à côté de son père, alors qu’il lui demandait : « Êtes-vous heureux ?

Après avoir haussé les épaules, le mari de Jenelle lui a demandé si elle voulait « rester ici ».

L’adolescent hocha la tête, tandis que David, 32 ans, a répondu: « Aww c’est gentil. »

Jenelle, 29 ans, et David se sont mariés en 2017, et le couple partage sa fille de quatre ans, Ensley.