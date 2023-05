La fille de la star de Good Morning Britain remporte une émission majeure sur ITV – avec deux autres grands noms

LA fille du présentateur de Good Morning Britain, Richard Madeley, a décroché une émission majeure sur ITV.

La chaîne a annoncé trois séries passionnantes qui seront diffusées plus tard cette année – avec Chloé, 35 ans, en vedette dans sa propre émission de téléréalité.

Pour la première fois, la famille Madeley ouvre ses portes à une émission de télé-réalité familiale, alors que nous pouvons les voir comme nous ne les avons jamais vus auparavant dans À la maison avec les Madeley.

Chloé sera rejointe par son mari James Haskell alors qu’ils négocient la vie de famille – avec des apparitions de Richard lui-même.

Le programme montrera Richard et sa femme Judy Finnigan en tant que grands-parents adorés.

La première fois que maman, Chloé, navigue dans une dynamique familiale complexe, une carrière bien remplie et une maternité, tandis que son ancien mari star du rugby, James Haskell, se forge une nouvelle carrière de DJ,

Pendant ce temps, ITV a également commandé à deux autres grandes stars de la télévision leurs propres émissions.

Le mannequin Abbey Clancy se dirige derrière les portes de certaines des maisons les plus élégantes et exclusives au monde, pour rencontrer les célébrités célèbres et couronnées de succès qui partagent sa passion pour le design d’intérieur dans Maisons de célébrités d’Abbey Clancy.

Rien n’est interdit alors qu’Abbey a un aperçu exclusif de ces incroyables demeures alors qu’elle se plonge dans leur vie familiale et les inspirations derrière les conceptions. Nous entendrons les histoires personnelles derrière leurs biens précieux et obtiendrons un aperçu rare de leur vie personnelle dans cette série chaleureuse, amusante et révélatrice.

Pendant ce temps, Olivia Attwood de Love Island est de retour et offre cette fois aux téléspectateurs un accès à tous les domaines pour le jour de son mariage alors qu’elle épouse son fiancé, le footballeur professionnel des Blackburn Rovers Bradley Dack lors d’une cérémonie glamour et idyllique, dans cette prochaine grande étape de la vie d’Olivia .

Olivia Marries Her Match suivra Olivia et Brad à chaque étape de leur vie bien remplie avant leur grand jour, alors qu’ils planifient leur somptueux mariage et se disent « oui ».

De la dégustation de vin aux essayages, en passant par les enterrements de vie de jeune fille et de garçon, rien ne sera interdit car les fans verront les hauts et les bas de l’organisation d’une journée inoubliable.

Amanda Stavri, rédactrice en chef d’ITV, Reality, a déclaré: « Apportant encore plus de programmes de réalité à ITVBe et ITVX, nous sommes ravis d’annoncer qu’Abbey et les Madeley, avec leur propre style individuel, présenteront un véritable aperçu de leur vie, de leurs passions et de leurs intérêts à travers deux nouvelles commissions.

« De plus, Olivia est de retour avec son charme, son esprit et lui dit à nouveau comment c’est la personnalité de nos écrans, alors que nous suivons la marche jusqu’à son grand jour, ainsi que l’accès à toutes les zones du mariage. »

