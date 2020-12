La fille de la star de Coronation Street, Sally Dynevor, est sur le point de diffuser partout sur Netflix dans le drame Bridgreton à gros budget – et s’est ouverte sur les scènes de sexe explicites qu’elle devait filmer.

Phoebe Dynevor joue Daphne Bridgerton dans la nouvelle émission à venir de Netflix.

Et elle est aussi la fille de 25 ans de Sally, 57 ans – qui joue le personnage emblématique du feuilleton Sally Webster sur Corrie depuis 1986.

La nouvelle série Bridgerton est produite par Shonda Rhimes, le cerveau de Grey’s Anatomy, et la légende du comédien Julie Andrews, la star de Broadchurch Jonathan Bailey et l’actrice de Doctor Who Adjoa Andoh.







(Image: FilmMagic)



Dans une scène racée, Phoebe est chargée de se faire plaisir par son petit ami à l’écran Simon Basset – joué par le morceau britannique Regé-Jean Page.

Phoebe a discuté de la scène sexuellement chargée avec The Sun – révélant tout sur le moment télévisé qui pourrait être considéré comme trop X pour un épisode de Corrie.

Elle a dit: «Ce n’est pas souvent que vous voyez le sexe traité de cette façon. Ce n’était pas gratuit.







(Image: CAMERA PRESS / Stonehouse Photogra)



«C’était tellement essentiel dans le voyage et l’éveil sexuel de Daphné.

«J’adore le fait que ce soit vraiment le regard féminin.»

Bridgerton est basé sur la série de romans du même nom de la romancière américaine Julia Quinn et devrait sortir sur Netflix le jour de Noël.







(Image: LIAM DANIEL / NETFLIX)







(Image: LIAM DANIEL / NETFLIX)



Produite par la société de production de Shonda Rhimes, Shondaland, la série a été tournée au Royaume-Uni dans des studios de Londres et sur des sites autour de la capitale, Bath et Somerset.

La série se déroule dans le monde compétitif de la haute société londonienne au début des années 1800 avec le premier épisode érigé par la réalisatrice britannique de théâtre, de télévision et de cinéma Julie Anne Robinson.

Pendant ce temps, le travail passé de Phoebe comprend des rôles sur Waterloo Road, The Musketeers de la BBC et comme Clare dans la comédie dramatique américaine Younger – réalisée par le créateur de Sex and the City, Darren Starr et avec Hilary Duff.