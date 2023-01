La fille de la représentante Katherine Clark est accusée d’agression policière

BOSTON (AP) – La fille de la représentante américaine Katherine Clark du Massachusetts a été arrêtée lors d’une manifestation samedi soir sur Boston Common et plus tard accusée d’agression après qu’un policier a été blessé.

Dans un communiqué publié sur son site Internet, le département de police de Boston a déclaré que le jeune homme de 23 ans devait être traduit en justice devant le tribunal municipal de Boston.

Clark, le whip démocrate de la Chambre, a déclaré dans un tweet que sa fille, Riley Dowell, avait été arrêtée. “J’aime Riley, et c’est une période très difficile dans le cycle de joie et de douleur chez les parents”, a écrit Clark. “Cela sera évalué par le système judiciaire, et je suis confiant dans ce processus.”

Clark a parlé publiquement des craintes de son propre enfant non binaire au milieu du sectarisme ciblant les personnes transgenres.

La police a déclaré que les agents avaient répondu à un rapport au Parkman Bandstand Monument situé dans le Boston Common. Ils ont trouvé une personne, identifiée comme Dowell, un habitant de Melrose, défigurant le monument avec de la peinture en aérosol et des phrases anti-police, selon la police.

Lors de l’arrestation, “un groupe d’environ 20 manifestants a commencé à encercler des officiers tout en criant des blasphèmes dans des mégaphones sur la voie publique, provoquant l’arrêt de la circulation”, a déclaré la police, ajoutant qu'”un officier a été frappé au visage et pouvait être vu saignement du nez et de la bouche.

Dowell a été accusé d’agression au moyen d’une arme dangereuse, de destruction ou de blessure de biens personnels et de dommages à la propriété par des graffitis / marquages, a indiqué la police.

Une fusillade policière mortelle au début du mois dans la ville voisine de Cambridge a déclenché des protestations contre le recours à la force. Un étudiant de 20 ans de l’Université du Massachusetts à Boston, Sayed Faisal, a été abattu par la police de Cambridge. Il avait avancé sur des officiers avec ce que la police a décrit comme un kukri, un type d’épée, et une “ronde éponge” moins que mortelle n’avait pas réussi à l’arrêter, a indiqué la police.

Clark en est à son sixième mandat à la Chambre et représente le 5e district du Congrès de l’État.

The Associated Press