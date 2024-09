La fille de la princesse Béatrice a un titre surprenant

La famille royale est pleine d’enfants très mignons. Certains d’entre eux sont des princes (voir : les princes Louis, George et Archie) et il y a des princesses, comme Charlotte et Lilibet, mais l’une d’entre elles a une distinction très spéciale grâce à la famille de son père. Sienna, la fille de la princesse Beatrice, a la distinction d’avoir un titre italien spécial grâce à son père, Edoardo Mozzi. Le miroirSienna a un titre dont ses cousins ​​August et Ernest (les enfants de la sœur de Béatrice, Eugénie), n’hériteront pas car leur père n’est pas issu d’une lignée noble.

Avant le mariage royal de Béatrice et Edoardo en 2020, le père du marié, le comte Alessandro Mapelli Mozzi, a déclaré au Courrier quotidien, « Edoardo est le seul descendant mâle à porter la famille à la génération suivante. Il est comte, sa femme sera automatiquement comtesse et n’importe lequel de leurs enfants sera comte ou noble femme » . »

Max Mumby/Indigo/Getty Images



En plus d’être une princesse, Béatrice est devenue comtesse et noble donna lorsqu’elle s’est mariée. « Nobile donna » se traduit par « femme noble », selon L’Indépendant. La famille Mozzi faisait partie de la noblesse italienne avant que le pays ne devienne une république en 1946. Bien qu’ils conservent leurs titres, les membres de la famille Mozzi ne les utilisent pas dans leur vie quotidienne.

Les enfants de Béatrice et d’Eugénie n’ont pas de titres britanniques, car ils ne sont pas les petits-enfants du monarque. Leur lien avec la couronne est encore plus étroit, puisque le roi Charles est leur grand-oncle.

Dave Benett/Getty Images pour Make-A-Wish UK



Sienna est née en septembre 2021 et a fêté son troisième anniversaire aujourd’hui. Selon le Courrier quotidienBéatrice et Edoardo ont réussi à garder les photos de Sienna au minimum et, comme de nombreux parents célèbres, à garder son visage caché lorsqu’ils publient des informations à son sujet sur les réseaux sociaux.

« Sienna est absolument magnifique et ressemble exactement à Bea. Elle est vraiment effrontée et a une très bonne personnalité », a déclaré un ami proche Tatler« Bea a un si bon cœur et c’est une personne si gentille, donc la maternité est venue très naturellement pour elle ; c’est une maman fantastique. »