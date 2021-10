La fille de la mère adolescente Farrah Abraham, Sophia, 12 ans, montre du maquillage et des collants en résille après que les fans l’ont suppliée de la laisser être une enfant

La fille de FARRAH Abraham, Sophia, avait l’air d’avoir grandi sur une nouvelle photo alors qu’elle montrait des reflets ROUGES et des bas résille.

Les Ados Maman OG L’alun a souvent été confrontée à des réactions négatives face à ses choix parentaux, car de nombreux fans ont plaidé pour qu’elle permette à sa fille de « être une enfant ».

5 Farrah a pris une photo de sa fille coiffée et maquillée entièrement glamour Crédit : Instagram/Farrah Abraham

5 La préadolescente vêtue de filets de pêche pour un événement d’Halloween Crédit : TikTok/Farrah Abraham

Farrah, 30 ans, a pris à Instagram pour partager des photos du relooking de sa fille Sophia.

La star de télé-réalité a pris une photo de son enfant unique avec un maquillage glamour avec deux stries rouge vif encadrant son visage alors qu’elle s’habillait pour un festival d’Halloween.

La personnalité de la télévision a également partagé des clips vidéo de la tenue du préadolescent, qui se composait d’une chemise blanche à manches longues, d’un gilet et d’une jupe noirs et de bas résille.

Sophia avait l’air toute adulte et très différente de ses débuts MTV dans son costume « e-girl ».

Les fans ont été choqués par le look, alors qu’ils se précipitaient vers les commentaires pour critiquer Farrah pour ne pas avoir permis à sa fille d’être une « enfant normale ».

« Smh, tu devrais la laisser être l’enfant qu’elle est, elle n’a pas besoin de tout ce maquillage », a déclaré l’un d’eux.

« Oh, pourquoi Sophia a l’air plus âgée que Farrah », a demandé un deuxième, tandis qu’un autre a dit sans ambages: « Tu laisses Sophia grandir trop vite. »

« Mon Dieu Sophia grandit », a ajouté un autre, tandis qu’un final a convenu: « Sophia grandit si vite! »

TELLE MÈRE TELLE FILLE

Les MTV alun a également publié des photos de sa propre tenue de la foire d’Halloween, alors qu’elle a montré ses courbes dans un costume révélateur de Lola Bunny.

La mère de ses fesses est sortie de son petit short blanc alors qu’elle incarnait le célèbre personnage de Space Jam.

Farrah et Sophia ont partagé des mises à jour de photos et de vidéos toute la nuit alors qu’elles profitaient de la soirée d’avant-première VIP de Experiential Supply Co. et C3 Celebrate Haunt’OWeen Los Angeles.

Les fans ont souvent rôti Farrah pour des tactiques de « pauvre parentalité » alors que sa fille approche de l’adolescence.

Récemment, le duo mère-fille a posé pour une soirée fun et chic séance photo ensemble alors que l’ancienne star de la télévision montrait sa silhouette tonique dans un haut blanc plongeant, qui affichait son décolleté.

Sophia a bercé sa toute nouvelle coiffure noire et rouge, car elle avait l’air beaucoup plus mature tout en portant de faux cils.

L’enfant star a perfectionné sa moue avec ses lèvres rouge vif alors qu’elle adoptait le style de sa mère.

Cependant, les fans ont été dérangés par le contenu, car ils ont rappelé à Farrah le jeune âge de sa fille.

Un utilisateur a commenté : « Je ne peux pas m’empêcher de penser que Farrah l’encourage à agir/s’habiller beaucoup plus vieux qu’elle. Elle a 12 ans. »

Un autre a ajouté: « Sophia est une si belle jeune femme. J’espère qu’elle s’éloignera de la toxicité de Farrah et de sa famille. »

Un troisième a écrit : « Eh bien, j’étais pareil quand j’avais 12 ans, mais mon père ne me laissait jamais sortir de chez moi en montrant ma peau lol. »

PARENTHÈSE ROCKY

Sophia à l’origine a fait ses débuts avec sa nouvelle coiffure en août, provoquant un tollé de Maman ado Ventilateurs.

La maman controversée la parentalité a été remise en question pendant un certain temps après avoir été critiquée pour avoir amené la jeune adolescente à une fête sur un yacht « inappropriée ».

Elle a également admis dans son nouveau livre : Dream Twenties: Mémoire d’auto-assistance autoguidé, qu’elle a eu affaire aux services de protection de l’enfance dans le passé qui ont « menacé d’enlever » Sophia à cause de ses actions « dangereuses » en tant que parent.

5 Les fesses de Farrah sont sorties de son short au festival d’Halloween Crédit : Getty Images – Getty

5 Les fans ont été stupéfaits de voir à quel point Sophia «adulte» a regardé leur récente séance photo Crédit : TikTok/Farrah Abraham

5 Farrah a fait face à un contrecoup constant pour ses choix parentaux Crédit : Getty