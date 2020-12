«Ma mère en avait un ensemble», dit Kylie à propos des ornements. «En grandissant, nous avions le même arbre chaque année. Nous avions un arbre vert avec tous ces ornements ici. L’année dernière, quelqu’un vendait sa collection Christopher Radko, alors j’ai acheté toute la collection et j’en ai acheté encore plus cette année parce que Je veux une collection par moi-même. «

Kylie dit aux téléspectateurs que Kris ne partagera pas sa collection avec elle, alors elle a dû acheter la sienne. Elle ajoute: «Ma mère vit avec moi en ce moment, alors je voulais la surprendre avec un arbre avec lequel nous avons grandi et je veux que Stormi en fasse l’expérience. Je les adore. Ils sont tous différents et tellement mignons et festif et ça me rappelle mon enfance. «

En août, Kris vendu son manoir de Hidden Hills, en Californie, pour 15 millions de dollars. le L’incroyable famille Kardashian matriarche et gestionnaire possède également diverses autres propriétés en Californie.

Dans la vidéo, Kylie montre également des bas de Noël colorés avec des noms brodés dessus – elle, Stormi, Kris et son petit ami Corey Gamble‘s.

«Ma mère a toujours rendu Noël si spécial pour nous tous», dit Kylie. « Je voulais juste faire de même pour Stormi. »

Kylie montre plus tard des ours polaires grandeur nature festifs, une grande maison du Père Noël et en pain d’épice et un autre arbre de Noël géant, l’un floqué avec de grands ornements de boule blancs et beiges personnalisés pour correspondre à la pièce. Les deux arbres ont été conçus par Jeff Leatham.

La pièce dispose également d’une autre cheminée avec deux bas blancs moelleux portant les noms de Kylie et Stormi accrochés à la cheminée.

«C’est moi. Et c’est maman», dit Stormi, avant de se lancer dans une douce interprétation de «Jingle Bells».