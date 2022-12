La fille de Kylie Jenner, Stormi, 4 ans, détruit la salle de bain de maman avec du crayon sur tout le comptoir en marbre du manoir de 36 millions de dollars de la star

Stormi, la fille de KYLIE Jenner, porte bien son nom.

La maman Kardashian a partagé une photo de sa salle de bain chic, qui était couverte de crayons de couleur et d’autres marques, gracieuseté de l’enfant précoce de quatre ans.

TikTok/kyliejenner

La petite Stormi a offert à sa mère Kylie Jenner une surprise matinale[/caption]

Instagram/kyliejenner

L’évier ressemblait à un cauchemar[/caption]

Kylie, 25 ans, a posté la photo sur ses histoires Instagram.

Il montrait la salle de bain personnelle de Kylie, avec un lavabo en marbre.

Dispersés tout autour de l’évier, il y avait des restes de crayons, de crayons de couleur et d’autres fournitures artistiques.

Des marques colorées étaient visibles sur le miroir et les murs de la salle de bain.

LIRE LA SUITE KYLIE JENNER DANS L’ESPRIT Kylie montre un décor de vacances à l’intérieur de son quartier général avec un arbre rose

Le comptoir en marbre avait diverses taches de peinture et de marqueur, et un bébé nu flottait dans l’évier.

Elle a ajouté la légende sarcastique: “Belle surprise que ma fille m’a laissée ce matin.”

BÉBÉ À BORD

Kylie ferait mieux de s’habituer aux manigances enfantines, surtout si la spéculation selon laquelle elle serait à nouveau enceinte est vraie.

Les fans ont partagé des théories selon lesquelles la star de télé-réalité est déjà enceinte de son troisième enfant, 10 mois seulement après avoir accueilli son bébé.





Kylie a récemment consulté son profil Instagram pour partager des photos sexy dans une combinaison noire moulante.

La personnalité de la télévision a montré un clivage majeur dans le look boutonné, laissant les fans croire que sa taille de bonnet avait augmenté par rapport aux publications précédentes.

Plusieurs se sont rendus sur Reddit pour discuter du changement de Kylie, spéculant que ses seins plus gros pourraient signifier qu’elle est à nouveau enceinte.

« Un autre nouveau post de Kylie IG à partir d’aujourd’hui, s’est-elle fait refaire les seins ? Ils ont l’air beaucoup plus gros que dans mes souvenirs », a écrit l’un d’eux à côté des photos, ouvrant la conversation.

“Soit ça, soit elle est de nouveau enceinte”, a deviné un autre.

Mais d’autres pensent que Kylie pourrait encore allaiter son fils, qu’elle a accueilli en février aux côtés de son bébé papa, Travis Scott.

“Elle allaite probablement son enfant”, a noté l’une d’entre elles, tandis qu’une autre a convenu : “Non, elle les a vraiment fait exploser très gros il y a quelque temps, peut-être qu’elle allaite encore ?”

OU NON

Pour sa part, Kylie a essayé d’écraser la spéculation en posant dans des vêtements moulants et révélateurs et divers états de déshabillage.

Plus tôt cette semaine, la maman de deux enfants a été aperçue en train d’arriver pour le dîner chez Giorgio Baldi à Santa Monica et avait l’air incroyable dans sa tenue en cuir.

Elle a pris une nuit de congé de maman et a rejoint sa bonne amie Anastasia “Stassie” Karanikolaou au restaurant italien.

Le mannequin a associé un pantalon de motard en cuir noir à une veste assortie et des bottes pointues à talons.

Kylie portait ses cheveux bruns en une queue de cheval haute et accessoirisait son look avec une paire de lunettes de soleil enveloppantes bleues – bien qu’il fasse sombre à l’extérieur.

La star des Kardashian portait également un petit sac à main noir alors qu’elle gardait un visage impassible et se dirigeait vers l’intérieur du restaurant.

Son BFF Stassie a également opté pour un look en cuir et portait une veste en cuir surdimensionnée noire et jaune avec un jean foncé et un crop top blanc.

Stassie est amie avec Kylie depuis des années et se joint souvent à elle et à sa famille pour des événements et des fêtes et est connue pour avoir elle-même une myriade d’amis célèbres.

TIC Tac

Stormi est la fille de Kylie Jenner et Travis Scott[/caption]