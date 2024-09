La fille de Kurt Cobain accueille son premier bébé avec le fils de Tony Hawk

C’est la prochaine génération de la royauté de la génération X. Francis Bean Cobain, la fille de feu Kurt Cobain et Courtney Love, annoncé sur Instagram qu’elle et son mari, le fils de Tony Hawk, Riley Hawk, ont accueilli un petit garçon plus tôt ce mois-ci. « 17.9.2024. Ronin Walker Cobain Hawk 🩵 », a écrit samedi la fille du défunt rockeur, 31 ans, à côté de clichés en noir et blanc du premier enfant du couple. « ✨ Bienvenue dans le fils le plus beau du monde. Nous vous aimons plus que tout ✨. Le couple a accueilli le petit près d’un an après s’être marié lors d’une cérémonie le 7 octobre 2023. Le grand-père paternel du nouveau-né, Tony Hawk, faisait partie de ceux qui se réjouissaient du bébé dans les commentaires de la publication. « Petit-fils préféré », a écrit le légendaire skateur.