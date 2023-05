La fille de Kumar Sanu, Shannon K, fait ses débuts sur le tapis rouge de Cannes en robe de princesse, le fier papa réagit

La fille du chanteur populaire Kumar Sanu, Shannon K, a fait ses débuts au Festival de Cannes. La fille du chanteur a assisté au 76e festival du film en cours à French Riveria, en France, et a même assisté au tapis rouge d’Indiana Jones et du Dial of the Destiny.

Kumar a foulé le tapis rouge vêtu d’une robe rose princesse et pour les médias avec grâce et confiance. Shannon a partagé trois photos de sa récente apparition publique sur son Instagram. Partageant les photos, Shannon a écrit : « Surréaliste à la première du film #indianajonesandthedialofdestiny Le légendaire Harrison Ford. »

Voici le poste





Dès que Shannon a partagé les photos, son père, Kumar Sanu, a été parmi les premiers utilisateurs à commenter la publication. Kumar Sanu a écrit : « Si fier de toi. » Un internaute a écrit : « Vous avez fait les choses en grand. » Un autre internaute a écrit : « Tu ressembles à un film. Tu parles comme une chanson. » Vraiment surréaliste et c’est toi. Vous cherchez une beauté si pure. Blanche-Neige. » Un internaute a écrit : « Ressemblant à une vraie beauté naturelle de princesse, aucune intervention chirurgicale n’est nécessaire. » Un autre internaute a écrit : « Vous avez réussi. Un moment absolument fier pour nous tous. »

Selon le rapport de News18, Kumar Sanu a déclaré qu’il n’avait jamais voulu révéler qu’il avait adopté une fille en 2001. Mais il est fier de Shannon. La chanteuse a fait ses débuts avec le single A Long Time. La chanson pop a été écrite et produite par le collaborateur fréquent du chanteur Justin Bieber, Jason « Poo Bea » Boyd. Shannon fera ses débuts à Bollywood avec Sanjai Mishra dans Chal Zindagi.