La fille de Kourtney Kardashian, Penelope, 10 ans, a l’air tellement adulte sur la nouvelle photo de papa Scott Disick alors que l’adolescent fait ses devoirs

SCOTT Disick a partagé une nouvelle photo de sa fille unique Penelope étant une étudiante modèle et faisant ses devoirs.

L’enfant de 10 ans de Kourtney Kardashian avait l’air adorable alors qu’elle était assise à une grande table chez son père et qu’elle mettait un stylo sur du papier.

Instagram

Instagram

Penelope avec sa célèbre maman Kourtney Kardashian[/caption]

L’interpolation portait un t-shirt rose clair à manches courtes et ses cheveux semblaient humides alors qu’elle souriait à l’appareil photo de son père.

Scott, 39 ans, a simplement sous-titré la photo sur son histoire Instagram : “Travail, travail, travail, travail.”

Kourtney partage également deux fils, Mason, 12 ans, et Reign, sept ans, avec son ex-partenaire, mais il publie le plus de photos de Penelope sur les réseaux sociaux.

Plus tôt ce mois-ci, ses fans ont été stupéfaits de voir à quel point Penelope avait grandi lorsqu’il a partagé une photo d’eux en train de se détendre ensemble à la maison.

LIRE LA SUITE KOURTNEY KARDASHIAN QU’EST-CE QU’UN TRAVIS-TY Kourtney Kardashian montre un nouveau piercing au visage dans une vidéo choquante MAMAN CHAUDE Kourtney Kardashian sort presque de son soutien-gorge et de son haut transparent et montre ses jambes

Penelope sourit d’une oreille à l’autre alors qu’elle câlinait son père sur le canapé pendant qu’il plantait un baiser sur son front.

Le père de trois enfants, Scott, a simplement légendé la photo : « Peep », qui est le surnom qu’il donne à sa fille de 10 ans.

La douce photo a été republiée sur Reddit et les fans n’ont pas tardé à commenter.

Une personne a écrit : “J’adore Penelope, elle est si mignonne et c’est comme si elle avait grandi du jour au lendemain !”





Un autre a déclaré: “Le surnom Peep est trop mignon”, tandis qu’une troisième personne a ajouté: “J’aime quand ils disent Peep-a-leep lol.”

Quelqu’un d’autre a commenté : « C’est adorable ! J’aime tous leurs surnoms pour elle. Ils ont toujours été les meilleurs. Peep, Peep-a-leep, Pooshka, Poosh, Pinop…. Lol, ils sont tous tellement mignons et drôles.

COUCHAGE

Plus tôt ce mois-ci, Kourtney a reçu des critiques mitigées après avoir révélé qu’elle dormait toujours avec sa fille.

Kourtney a fait l’admission en apparaissant sur le podcast Not Skinny But Not Fat d’Amanda Hirsch.

“Elle a couché avec moi tous les jours depuis qu’elle est née et c’est presque toujours le cas”, a déclaré la star de la télévision.

“A moins qu’elle n’ait un ami pour dormir ou qu’elle ne me laisse aller dormir chez Travis ou tante Coco [Khloe Kardashian] ou chez tante Kiki [Kim Kardashian]. Mais à part ça, nous sommes si proches.

Amanda a félicité Kourtney pour être une mère “très complète” qui “ne suit aucune des règles qui [she’s] Supposé”.

Kourtney a accepté et a souligné à quel point elle ressemble à son “mini-moi”, Penelope.

« Je ne peux même pas l’expliquer. C’est ma fille dont je ne m’inquiète pas”, a déclaré la star de télé-réalité.

Les auditeurs ont exprimé leurs opinions divergentes sur la parentalité de Kourtney sur un fil en ligne.

En savoir plus sur le soleil américain COUVERT Kylie révèle sa plus grande insécurité corporelle qu’elle couvre avec des vêtements amples

L’un d’eux a écrit : « Je vais être honnête, je pense que c’est un peu bizarre. Comme bien quand l’enfant a environ 5 ans, mais 10 ? »

Un autre a écrit : « Ces pauvres enfants n’ont aucune intimité. Imaginez que vous ayez 10 ans et que le monde entier y ait accès, y compris tous vos amis. N’importe quel enfant de 10 ans que je connais serait mortifié.

Instagram

Scott publie régulièrement de jolis clichés de sa fille unique Penelope[/caption]

Instagram/Scott Disick

Instagram/Kourtney Kardashian

Kourtney et Scott avec leurs trois enfants quand ils étaient encore en couple[/caption]