La fille de Kourtney Kardashian, Penelope, 10 ans, a l’air tellement adulte dans une nouvelle photo alors qu’elle jumelle avec tante Khloe en rose

La fille de KOURTNEY Kardashian, Penelope, 10 ans, avait l’air adulte alors qu’elle jumelait avec sa tante Khloe sur une nouvelle photo.

Les deux portaient des tenues roses assorties pour le dîner du 42e anniversaire de Kim.

Instagram/ khloekardashian

Penelope Disick jumelée avec Khloe Kardashian dans des tenues roses assorties[/caption]

Instagram

La fillette de 10 ans est la fille unique de Kourtney Kardashian[/caption]

En publiant une série de clichés de l’événement, Khloe, 38 ans, a partagé une photo franche d’elle avec Penelope et le fils aîné de Kourtney, Mason, 12 ans.

Sur la photo, Khloe portait une robe rose moulante avec un cardigan en soie drapé sur ses épaules.

Penelope se tenait directement devant sa tante et portait un T-shirt surdimensionné dans une teinte similaire de rose poussiéreux.

La petite avait l’air d’avoir grandi aux côtés de la fondatrice de Good American et de son grand frère.

Les deux semblaient applaudir alors que Khloe avait les bras levés pendant que Penelope applaudissait.

La préadolescente est l’un des trois enfants que Kourtney, 43 ans, partage avec son ex Scott Disick, 39 ans, qui n’était pas invité à la fête.

Non seulement la fille unique de Penelope Kourtney, mais aussi la fille aînée de toutes les sœurs Kardashian.

Les fans n’ont pas tardé à partager leur amour pour les photos de famille dans les commentaires, l’un d’entre eux écrivant : « Cette fam est tout ! Toujours aussi unis… une si belle complicité.





« Reines ! Je vous aime tous les gars!” en a posté un autre.

C’EST UNE AFFAIRE DE FAMILLE

Le 42e de Kim a réuni toute la famille pour un somptueux dîner de fête.

Assis à des tables avec d’énormes décorations de bougies, les invités se sont glissés dans un menu inspiré de Nobu composé de sushis, de tacos wagyu et de homard et de tempura de crevettes de roche.

Des caméras et des microphones pouvaient être vus sur les photos de la famille sur les réseaux sociaux, ce qui suggère que l’événement a été filmé pour une troisième saison à venir de The Kardashians.

Les cinq sœurs KarJenner ont posé pour une photo ensemble, avec la fille d’anniversaire portant une audacieuse robe en dentelle blanche qui montrait ses sous-vêtements.

GRANDIR AVEC LES KARDASHIENS

Les fans se familiarisent de plus en plus avec Penelope car elle est fréquemment aperçue aux côtés de sa mère et de son beau-père Travis Barker, 46 ans, lors de sorties en famille.

Plus tôt ce mois-ci, elle a été photographiée marchant main dans la main avec le couple quittant le nouveau restaurant de la rockstar, Crossroads Kitchen.

Le trio a été vu joyeux alors qu’ils riaient et souriaient aux caméras.

La petite fille semblait avoir grandi par rapport à ses débuts à la télévision, alors qu’elle atteignait presque l’épaule de sa mère dans un t-shirt Pink Floyd, un jean blanc et des baskets.

Elle portait un sac Sephora dans une main alors qu’elle souriait aux fans à l’extérieur du restaurant.

Instagram/Kourtney Kardashian

Penelope est l’un des trois enfants que Kourtney partage avec son ex Scott Disick, dont Mason, 12 ans, et Reign, sept ans.[/caption]

Instagram/Kourtney Kardashian

On la voit souvent lors de sorties en famille avec son beau-père Travis Barker[/caption]

Instagram/ khloekardashian

Le 42e anniversaire de Kim Kardashian a rassemblé toute la famille[/caption]