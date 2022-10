La fille de Kourtney Kardashian, Penelope, 10 ans, a l’air d’avoir grandi avec un maquillage sombre, y compris un fard à paupières bleu sur les photos de famille

Penelope, la fille de KOURTNEY Kardashian, a choqué les fans avec son look d’adulte avec un fard à paupières sur de nouvelles photos de famille.

La préadolescente a été vue portant un maquillage épais et brillant lors de sorties avec sa mère, son beau-père Travis Barker et d’autres membres de la famille.

Kourtney, 43 ans, a partagé une série de jolies photos avec des fans montrant le plaisir d’automne qu’ils ont eu.

La star a jailli : “Il y a juste quelque chose à propos de l’automne, la nuit de la rentrée, les heures de coucher, les matinées de covoiturage, le thé et les films au lit, les matchs de football, les citrouilles, ma chanson du matin pour réveiller tout le monde, ça me rend si heureuse ! ”

Les fans, cependant, ne pouvaient se concentrer que sur l’apparence adulte de Penelope.

La jeune fille portait un fard à paupières bleu épais en quelques clics aux côtés de sa mère fondatrice de Poosh.

Sur la première photo du groupe, Penelope a plissé les lèvres en posant à côté de Kourtney et Travis souriants, qui s’appuyaient contre une clôture grillagée.

Elle ne semblait pas avoir d’autre maquillage sur la photo – du moins rien d’évident.

Penelope est connue pour son maquillage audacieux, à la grande surprise des fans.

Elle montre occasionnellement ses talents de maquillage en ligne.





ENSEIGNEZ-NOUS, P

En août, Penelope a partagé une vidéo TikTok d’elle-même en train de se maquiller.

Au cours de la vidéo de 14 secondes, la préadolescente a montré à ses abonnés sa routine de maquillage du matin – superposition de correcteur, de fard à paupières et de brillant à lèvres.

La fille unique de trois enfants de Kourtney avec son ex Scott Disick a mis un bandeau pour garder ses cheveux hors de son visage, puis a mis divers produits – certains fabriqués par des membres de sa famille.

À la fin, Penelope a filmé son look fini, avec sa tenue du jour, comme une chanson intéressante jouée en arrière-plan.

CRI DE CHANSON

Il a été accéléré et réglé sur une chanson de rap, qui se trouve être All Fall Down de Kanye West – l’ex-mari de Kim Kardashian.

Bien que cela ne soit pas passé inaperçu, l’âge de Penelope non plus compte tenu de ce qu’elle publiait.

Elle a légendé la vidéo: “Bonjour”, avec deux emojis souriants – ce qui était si gentil, mais les fans devaient encore dire quelque chose.

Sur Reddit, l’un d’eux a claqué: “Quel âge a cette fille pour l’amour de f ** ks.”

Un autre a déchiré: «Je ne peux pas croire qu’elle a 10 ans et que les gens soutiennent cela.

« J’ai un enfant de 10 ans. Tout simplement pas. Il ne leur reste plus que quelques années de pure innocence avant de commencer à apprendre à devenir adulte.

«TikTok a plus de 13 ans, je crois. Cela ne devrait même pas être autorisé.

Un troisième a défendu: «Ce qu’elle fait est si minime qu’il ne fait de mal à personne. J’avais accès au fard à paupières et j’avais l’air fou lol.

Et un quatrième: “Il n’y a rien de mal à ce qu’un petit enfant expérimente le maquillage et tout ça, mais le fait qu’il soit publié dans le monde entier me donne de l’irritation… Je suppose que je suis” de la vieille école “.”

Certains fans semblaient penser que le choix de la chanson de Penelope était un indice sur l’état de la relation entre Kim et Kanye.

C’est arrivé peu de temps après que la star de Hulu ait rompu sa relation de neuf mois avec l’ancien de Saturday Night Live, Pete Davidson.

Même si Penelope a désactivé les commentaires sur sa vidéo, cela n’a pas empêché les fans de courir sur Reddit pour en discuter.

“Le Tiktok de Penelope à la chanson de l’oncle Ye”, ont-ils sous-titré le fil.

« Euh… est-ce un signe ? » a demandé un utilisateur de la plateforme.

“Kim et Kanye sont de retour ensemble. C’est ça!” un fan de Kardashian est intervenu.

Un quatrième a écrit : « Oh mon Dieu ! Elle a utilisé sa chanson !

Pendant ce temps, d’autres fans se concentrent sur le lien de Penelope avec son père.

LIENS FAMILIAUX

Début septembre, Scott a été félicité pour avoir passé du temps avec Penelope et sa cousine North West.

Sur l’une des nombreuses photos, Scott a été photographié en train de conduire le bateau à moteur alors que Penelope se penche joyeusement sur ses épaules.

Alors que dans un autre, le fondateur de Talentless a été montré permettant à sa fille unique d’être capitaine et de prendre le contrôle de la roue.

Penelope a ensuite été montrée en train de naviguer avec North, qui a regardé froidement la caméra alors qu’elle était emmitouflée dans son gilet de sauvetage.

Plus tard, le fils de Scott, Reign, a pris le volant.

Il est représenté aux commandes pendant que son père le lui demande soigneusement.

Les fans ont inondé la section des commentaires de la publication d’éloges pour le père et l’oncle.

Un fan a écrit: “Tu es un papa tellement amusant et tu peux voir que Penelope t’adore.”

“Meilleur papa et meilleur oncle”, a déclaré un deuxième tandis qu’un autre ajoutait, “Papa de l’année”.

Le sentiment s’est poursuivi lorsqu’une autre personne a commenté: “Tu es vraiment un super papa!”

“Le meilleur papa de tous les temps !” un loué.

