La fille de KK, Taamara, demande aux internautes de ne pas abuser de l’équipe du chanteur

Dimanche, la fille de KK, Taamara, est allée sur Instagram et a écrit une note de remerciement pour les équipes du défunt chanteur. Elle a partagé deux photos de KK posant avec son équipe et a demandé aux internautes de ne pas propager la haine contre eux.

Partageant les photos, elle a écrit : « Nous voulions remercier tous les beaux êtres humains sur cette photo pour avoir accompagné papa dans tous ses voyages et les contributions vitales qu’ils ont apportées à ses spectacles, en faisant d’eux les spectacles mémorables qu’ils étaient. J’ai dit à l’oncle Hitesh; maman, nakul et moi n’étions pas là pour les derniers instants de papa, nous n’avons même pas pu lui dire au revoir, mais nous étions tous si heureux qu’il soit à ses côtés. Depuis qu’il a rejoint papa, son stress a disparu.





Elle a poursuivi: «J’ai entendu parler de courrier haineux et de beaucoup de colère dirigée contre l’oncle Hitesh et Shubham. À ceux d’entre vous qui ont recours à de tels abus, demandez-vous ce que penserait papa s’il pouvait voir ça ? Vous fondez votre jugement sur la parole de certains journalistes, chaînes et autres sources non vérifiés qui utilisent régulièrement des vignettes photoshop et incluent des titres de clickbait. Ne répandez pas la haine à leur demande.

Elle a en outre mentionné: «Tous les fans de papas envoient à sa famille immédiate tout leur amour et leur soutien. Cependant, à chaque instant, papa n’était pas avec nous, il était avec sa 2ème famille, comme il avait l’habitude de les appeler. S’il vous plaît, n’achetez pas les rumeurs qui propagent la haine, s’il vous plaît, envoyez-leur également votre amour et votre soutien. Ils en ont autant besoin que nous, nous souffrons tous. Je suis très reconnaissant que même si papa ne nous a pas eu le dernier jour, il les a eu avec lui. Ce sont les personnes en qui papa lui-même a fait confiance et qu’il aimait de tout cœur, et c’est une grande raison pour laquelle papa est devenu ce qu’il était. J’aimerais te demander si tu aimais tellement papa, ne fais-tu pas confiance à qui il avait confiance ? J’implore tout le monde de cesser ces abus verbaux ou abus de toute sorte, et si vous les repérez, veuillez prendre position et dénoncer. Soyez gentils – Jyothy, Nakul et Taamara.