La fille de Kim Zolciak, Brielle Biermann, 24 ans, nie avoir subi une chirurgie plastique après que les fans l’ont accusée d’avoir l’air «  différente  »

La fille de KIM Zolciak, Brielle Biermann, a rejeté les affirmations selon lesquelles elle avait subi une chirurgie plastique après que les fans l’ont accusée de paraître « différente ».

La progéniture de la star de télé-réalité a nié être passée sous le couteau lors d’une conversation avec Andy Cohen sur Regardez ce qui se passe en direct.

8 La fille de Kim Zolciak, Brielle Biermann, a été accusée d’avoir l’air « différente » sur les réseaux sociaux, mais a nié avoir subi une chirurgie plastique

La star de Don’t Be Tardy, âgée de 24 ans, a parlé de grandir aux yeux du public après que sa mère, Kim, 42 ans, soit devenue célèbre dans The Real Housewives of Atlanta.

Et elle a expliqué qu’elle était souvent accusée d’avoir des morsures et des plis, mais a déclaré que son apparence avait changé parce qu’elle avait « grandi ».

« J’espère que j’ai l’air complètement différent! » Elle a perdu la tête.

Elle a ajouté: «(Les gens) pensent que vous avez beaucoup de chirurgie plastique en grandissant à la télévision.

8 Brielle, 24 ans, est devenue célèbre à l’âge de 13 ans

«Ils ne réalisent pas que tu as l’air différent de 10 à 24 ans. J’espère que j’ai l’air complètement différent.

Certains fans ont encore trollé la star sous la vidéo sur Regardez ce qui se passe en direct avec Andy CohenYouTube.

Une personne a commencé un fil de discussion en écrivant: « Pourtant, j’ai essayé d’utiliser la vieille excuse« J’ai grandi »pour expliquer les quantités abondantes de chirurgie plastique qu’elle a subies. »

Mais un autre spectateur a riposté: « elle a fière allure et les personnes changent à mesure qu’elles vieillissent, jugeant Judy »

8 Les fans disent que Brielle a l’air totalement différente de quand elle était adolescente Crédits: Getty

8 Elle a trouvé la gloire à l’âge de 13 ans sur Les vraies épouses d’Atlanta Crédits: Getty

8 La star de télé-réalité dit qu’elle a grandi Crédit: Instagram

L’épisode de Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen a uni les enfants de certains des plus emblématiques femmes au foyer.

Teresa Giudicela fille de Gia, le fils de Dolores Catania, Frank Jr, Cynthia Baileyla fille de Noelle, le fils de Meredith Marks, Brooks, et Kandi Burruss‘fille Riley, ont également été vus à l’écran.

L’épisode devait être un hommage à leurs mères pour la fête des mères, ainsi qu’un aperçu de leur vie sur les différentes émissions.

Cependant, Kim a critiqué le segment après que Bravo n’ait pas diffusé Andy offrant ses condoléances à sa fille Brielle qui pleurait sa meilleure amie lors du tournage.

8 Le groupe a ignoré les commentaires de Brielle sur la chirurgie plastique et est rapidement passé à autre chose

Brielle a récemment perdu son ami Ethan McCallister dans un tragique accident de fuite – quelques jours avant le tournage de la série.

Et ne pas reconnaître la douleur de sa fille a agité Kim, qui a fait rage sur Instagram: «Mon bébé était assis là avec un visage courageux sans dire un mot en essayant de rester forte (pas cinq minutes avant qu’elle ne soit sur mon épaule en larmes).

«Je dirai qu’Andy m’a envoyé un texto une semaine plus tard pour s’excuser, disant qu’il n’était pas au courant de la situation!

8 Brielle s’est penchée sur sa maman Crédit: kimzolciakbiermann / Instagram

8 Brielle a tragiquement perdu son amie dans un meurtre en fuite le mois dernier Crédit: Instagram

«Je ne m’attends pas à ce qu’Andy sache… il a toute une équipe, Bravo, ça devrait savoir!

« Vous savez ce que je ressens. Le désordre avec moi bien … le désordre avec mes enfants est une histoire complètement différente.

« J’ai élevé des filles fortes et je suis si fier d’elles. »

Début avril, Brielle a douloureusement révélé que sa meilleure amie avait été assassinée dans un accident avec délit de fuite et ils étaient toujours à la recherche de la personne.

Brielle a posté un diaporama de belles photos de son défunt ami, en écrivant: «Ethan … je ne peux même pas croire que j’écris ceci. J’ai mal au ventre.

«Tu es mon bonheur ma joie ma lumière dans ce monde très sombre… la vie de la fête et l’âme la plus douce que j’ai eu la chance de connaître.

« Tu es mon meilleur ami. Mon coeur. Mon tout. Il n’y aura jamais un autre toi. Toujours toujours toujours. »