La fille de Kim Zolciak, Ariana Biermann, 19 ans, révèle qu’elle a perdu 50 livres en «courant cinq milles sous une chaleur de 90 degrés» chaque jour

La fille adolescente de KIM Zolciak, Ariana, a perdu 50 livres après avoir «couru cinq milles sous une chaleur de 90 degrés» chaque jour.

le Les vraies femmes au foyer d’Atlanta La star et sa famille ont vécu une lourde tragédie au cours des derniers mois après avoir perdu un ami cher.

Instagram/Ariana Biermann

Ariana a perdu 50 livres[/caption]

Ariana Biermann, 19 ans, a révélé sa stratégie pour perdre 50 livres après avoir affronté des trolls sur Internet qui affirmaient qu’elle souffrait d’un « trouble de l’alimentation ».

La star de télé-réalité s’est rendue sur les réseaux sociaux pour expliquer le régime de perte de poids épuisant qu’elle utilisait et a critiqué ceux qui ont discrédité son travail acharné.

« Je suis tellement au-dessus de tout le monde comme si j’avais perdu 50 livres du jour au lendemain », se plaignait-elle dans ses histoires.

« J’avais 167 ans ma deuxième année [of high school]. 145ish la fin de mon junior. J’ai vraiment commencé à m’entraîner, à manger sainement, etc. Janvier 2020.

« J’ai maintenant 118 ans plus d’un an et demi plus tard. J’avais 125 ans l’été dernier. S’il te plaît, arrête. Je n’ai pas de trouble de l’alimentation », a expliqué la personnalité de la télévision.

Instagram/Ariana Biermann

Elle a critiqué les trolls qui ont affirmé qu’elle avait un « trouble de l’alimentation »[/caption]

« J’ai travaillé dur pour en arriver là où je suis aujourd’hui. Je ne suis pas malade. C’est ridicule et horrible à dire à quelqu’un.

« S’il vous plaît, arrêtez de commenter [people’s] corps et vous inquiétez pour vous-même », a-t-elle imploré.

Ariana a ensuite partagé plusieurs photos de ses progrès et plus d’informations sur les mesures qu’elle a prises pour mincir.

« J’aimerais pouvoir donner [y’all] un secret insensé pour devenir maigre du jour au lendemain mais je [can’t,] » elle a expliqué.

Instagram/Ariana Biermann

Ariana a couru tous les jours par « un temps à 90 degrés »[/caption]

« [That’s] pas ce que j’ai fait. J’ai couru 3 à 5 miles par jour avec un entraîneur de taille par temps de 90 degrés. C’était l’enfer.

«Je suis allé à la salle de gym et je me suis entraîné. Je suis entré en déficit calorique. J’ai fait le jeûne intermittent. J’ai compté mes calories.

« J’ai mangé sainement. J’ai arrêté de grignoter. Je ne buvais plus de soda… Alors [it’s] un processus. Ça prend du temps. Mais croyez en vous. Faites-le pour vous », a-t-elle encouragé.

le Bravo La star s’est assurée de terminer sur une note positive en laissant à ses fans un fier message de travail acharné et de persévérance.

« Ce n’était pas facile. Mais c’était la meilleure chose que j’aie jamais faite pour moi et mon corps.

Instagram/Ariana Biermann

Elle a encouragé ses abonnés à « travailler dur et persévérer »[/caption]

« [I’m] tellement content de moi. Je ne me suis jamais sentie aussi belle.

En 2019, Kim a révélé que sa fille se battait contre des body-shamers en ligne qui laissaient des « commentaires désagréables » sur son profil.

L’adolescente a pris position malgré les trolls qui donnent toujours leur avis sur son corps.

Kim et ses enfants ont a connu une année difficile, après avoir perdu un ami proche de la famille.

Début juin, le natif de Floride a perdu sa chère grand-mère psychique Rose après avoir subi une chimiothérapie en novembre.

Instagram @kimzolciak

Grand-mère Rose est décédée en juin[/caption]

Le médium est apparu à plusieurs reprises sur Bravo alors qu’elle offrait à Kim et à son mari des conseils sur leurs difficultés de vie.

La star de Don’t Be Tardy a partagé un message émouvant après le décès de Rose, en disant: « C’est avec le cœur très lourd que je partage cette nouvelle déchirante. J’ai (nous) perdu notre grand-mère Rose hier .

« La plupart d’entre vous la connaissent de RHOA/Dont Be Tardy en tant que » Psychic Rose » Elle fait partie intégrante de la vie de ma famille depuis plus de 20 ans », a-t-elle expliqué.

« Rose est l’une des personnes les plus incroyables que j’aie JAMAIS rencontrées et je ne peux tout simplement pas imaginer notre vie sans elle.





«Elle était pleine de sagesse et était l’une des personnes les plus fougueuses que j’aie jamais rencontrées! Elle m’a pris sous son aile et n’a jamais hésité de mon côté », s’est exclamée la star.

« J’ai nommé ‘Kaia Rose’ en son honneur et ils partagent même le même anniversaire. Je t’aime grand-mère Rose. Mon coeur est si brisé jusqu’à ce que nous nous rencontrions à nouveau « , a conclu Kim.