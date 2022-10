La fille de Kim Kardashian, North, 9 ans, partage une vidéo non éditée de la vraie peau de maman dans le nouveau TikTok à l’occasion du 42e anniversaire de la star

La fille de KIM Kardashian a partagé une vidéo TikTok non éditée de sa mère la montrant sans son glam typique.

North, 9 ans, a posté la vidéo pour honorer sa mère à l’occasion de son 42e anniversaire.

La fille de Kim, North, a partagé un TikTok d’elle sans maquillage[/caption]

Les fans ont été choqués de voir Kim sans son glam typique[/caption]

Dans la vidéo intitulée: “L’anniversaire de maman TikTok”, Kim est allongée dans son lit, vêtue d’un sweat-shirt en velours bleu, la main posée sur son front.

La chanson Remember de Becky Hill joue à la fois en synchronisation labiale avec North et Kim.

Kim, 42 ans, détourne le regard de la caméra et récite les paroles.

La peau de la star de télé-réalité semble brillante et couverte de rosée, et elle porte très peu de fard à paupières.

Kim déchirée pour son traitement "dégoûtant" des médecins qui s'occupaient de Kris

Les fans ont sonné sur la vidéo sur une page populaire de Kardashian Reddit.

Un commentateur a écrit: “Kim était comme North – assurez-vous qu’ils voient ma mâchoire, lol.”

Un autre fan a écrit: “J’aimerais avoir sa mâchoire. mais encore une fois, je me rappelle que même Rihanna n’a pas ce genre de mâchoire et qu’elle est aussi magnifique et que je me sens mieux dans ma peau.

“Son travail de nez est beaucoup plus évident ici”, a cinglé un commentateur.





Le rare regard sur la star de Hulu sans maquillage est un choc pour les fans qui ont généralement l’habitude de voir Kim en pleine glamour et même éventuellement photoshopée.

PHOTOSHOP ?

L’ancienne de L’incroyable famille Kardashian a récemment admis avoir édité ses publications sur les réseaux sociaux.

Maintenant, les fans ont suivi Kim, 41 ans, pour une nouvelle photo qui a fait surface sur Reddit.

Lors d’un tournage récent, la star de télé-réalité a posé dans ce qui semblait être un bikini rouge une pièce.

La personnalité de la télévision portait ses cheveux blonds platine lissés en chignon et un maquillage minimal pour la publicité.

Mais les fans aux yeux d’aigle ont été consternés par le message, alors qu’ils zoomaient sur les détails le long de l’os de la hanche de Kim.

Le costume rouge semblait être peint, les lignes ne correspondant pas à la courbe de la hanche du magnat de la beauté.

Des dizaines de personnes ont afflué vers les commentaires pour accuser la star de Hulu de mauvaises méthodes de photoshop.

“Suis-je en train de trébucher ou est-ce que c’est littéralement MS peint dessus”, a écrit l’un d’eux à côté de la photo pour ouvrir la conversation.

«Bien sûr, f ** ken ressemble à ça. LOL bâclé », a convenu un second.

Kim a finalement admis qu’elle éditait ses photos, disant qu’elle ne faisait confiance à personne d’autre pour lui dire quand elle avait l’air bien.

Au cours de l’épisode cinq de The Kardashians, la sœur de Kim, Khloé, a été frustrée par elle lors d’un voyage à Miami alors qu’elle passait du temps à approuver des photos au lieu de faire la fête.

Les frères et sœurs étaient en Floride pour un événement pop-up Skims et la mère de quatre enfants avait l’air incroyable dans un haut de soutien-gorge en latex argenté et des leggings moulants assortis.

Kim et Khloé ont apprécié un dîner intime avec leurs amis proches, mais il était ensuite temps pour eux de faire la fête.

Alors qu’ils retournaient dans leur suite d’hôtel pour se rafraîchir, Kim s’est installée confortablement sur le canapé et a commencé à regarder les images du dîner.

« Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis excitée par la danse ! » Khloe a déclaré avant de confronter sa sœur aînée et a dit: “Qu’est-ce que tu fais ici? Parce que je sais que tu n’écoutes pas de musique !

Kim a aboyé en retour : « J’approuve les photos », puis a expliqué dans son confessionnal à la caméra : « Ce sont les images du dîner.

“Et à l’intérieur, vous avez l’approbation de toutes les images, à l’intérieur de notre popup Skims.

“Je ne fais confiance à personne d’autre pour me dire quand j’ai l’air bien”, a-t-elle ajouté.

“Vous les gars, je ne suis pas assis dans une chambre d’hôtel tranquille !” cria Khloé, de plus en plus frustrée.

Kim a eu l’air agacé et a dit une fois de plus: “Je suis en train d’éditer! Putain tu me remercieras plus tard parce que j’édite toutes nos photos pour supprimer toutes les mauvaises et elles doivent être imprimées ce soir !

S’expliquant dans son confessionnal, elle dit : « Je te dirai si Malika [Haqq] ça a l’air mauvais, je vais le supprimer, même si j’ai l’air incroyable.

“Donc comme si personne d’autre ne regarderait 10 personnes sur une photo, mais moi oui!”

North a posté la vidéo de sa mère célébrant son 42e anniversaire[/caption]

North est l’aîné de Kim qu’elle partage avec Kanye West[/caption]

Kim est généralement vue dans tout le glamour et est souvent accusée de photographier ses clichés[/caption]