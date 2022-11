La fille de Kim Jong-un vue pour la première fois alors qu’il lui tient la main lors du lancement d’un missile nucléaire

KIM Jong-un a révélé sa fille pour la première fois alors qu’il lui tenait la main avant le lancement d’un missile nucléaire.

L’existence de la fille du tyran n’a jamais été confirmée publiquement jusqu’à présent.

Des images publiées par l’agence de presse officielle KCNA montrent le couple marchant main dans la main en train d’inspecter le missile balistique intercontinental Hwasong-17 avant qu’il ne soit tiré vendredi.

KCNA n’a pas confirmé le nom ou l’âge de la jeune fille, mais les experts pensent qu’elle s’appelle Ju Ae et qu’elle a entre 12 et 13 ans.

Selon les experts, Kim aurait jusqu’à trois enfants, deux filles et un garçon.

Michael Madden, expert en leadership nord-coréen au Stimson Center, basé aux États-Unis, a déclaré: “C’est la première fois que nous voyons la fille de Kim Jong-un lors d’un événement public.

“C’est très significatif et représente un certain degré de confort de la part de Kim Jong-un qu’il la fasse sortir en public de cette manière.”

Son apparition inattendue laisse entrevoir la possibilité que la direction de l’État totalitaire puisse passer à une quatrième génération de Kim et suggère que les armes nucléaires feront partie de cet héritage, ont déclaré des analystes.

M. Madden a ajouté: “Le programme d’armes nucléaires et les réalisations de Kim Jong-un autour d’eux sont un héritage familial pour qui que soit son successeur.

“Donc, ce que nous voyons, c’est que Kim télédiffuse que la succession héréditaire de quatrième génération est très susceptible de se produire.

“Ceci est destiné à le communiquer à l’ensemble de l’élite nord-coréenne ainsi qu’aux gouvernements étrangers.”

Jenny Town de 38 North, une organisation de recherche nord-coréenne basée à Washington, a déclaré que Kim emmenait sa fille à un test ICBM et publiait des photos d’eux deux regardant le lancement suggérant qu’il n’était pas sur le point de céder à la pression pour ralentir ses programmes d’armement. ou reprendre les négociations.

Elle a déclaré: «Cela a la gravité de transmettre un héritage. Ces optiques donnent l’impression qu’elles font également partie de son héritage maintenant.

On pense que Kim et sa femme ont eu leur premier enfant en 2010 et leur troisième enfant en 2017.

En 2013, la star du basket-ball américain à la retraite Dennis Rodman a déclaré que Kim avait une “petite” fille nommée Ju Ae.

M. Madden pense que Ju Ae a environ 12-13 ans, ce qui signifie que dans quatre à cinq ans, elle se préparera à fréquenter l’université ou à faire son service militaire.

Il a déclaré: “Cela indiquerait qu’elle sera éduquée et formée pour devenir dirigeante – cela pourrait la préparer à assumer le poste de leader central, ou elle pourrait devenir conseillère et joueuse dans les coulisses comme sa tante.”

La Corée du Nord n’a jamais annoncé qui suivrait Kim s’il était frappé d’incapacité, et avec peu de détails connus sur ses enfants, les analystes avaient émis l’hypothèse que sa sœur et ses loyalistes pourraient former une régence jusqu’à ce qu’un successeur soit assez âgé pour prendre la relève.

L’épouse de Kim, Ri Sol Ju, a également fait une rare apparition lors du lancement de vendredi, selon KCNA.

L’énorme missile a été tiré après que Kim l’ait inspecté et a atterri à 200 km au large des côtes du Japon, selon des responsables sud-coréens et japonais.

