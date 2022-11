La fille de Kim Jong Un réapparaît, alimentant les spéculations sur la succession

Commentez cette histoire Commentaire

La fille du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a fait une deuxième apparition publique avec son père quelques jours après la première, suggérant une extension du rôle de l’enfant face au public et alimentant les spéculations sur les plans de succession de Kim. Une nouvelle série de photographies publiées dimanche par les médias d’État montre la fille de Kim posant affectueusement à côté de son père lors d’un événement avec des soldats nord-coréens à un endroit sans nom. Au cours de la visite, Kim a félicité les soldats qui ont participé à l’essai de tir d’un missile balistique intercontinental au début du mois, a rapporté l’Agence centrale de presse coréenne.

Sur une image, on peut voir le couple père-fille poser aux côtés de soldats en uniforme devant un camion chargé d’un gros missile, dont les médias d’État ont dit qu’il s’agissait du Hwasong-17 ICBM. Dans d’autres, on peut voir la jeune enfant tenir le bras de son père et taper dans ses mains en souriant.

Les photos sont la deuxième série d’images de ce type à apparaître en un peu plus d’une semaine. La première apparition publique de la jeune fille a eu lieu le 18 novembre, lorsqu’elle a été photographiée avec son père sur un site de lancement d’essais de missiles à Pyongyang, après des années de secret autour de son existence.

Le dirigeant nord-coréen a exhibé sa fille. Qu’est-ce que cela pourrait signifier?

Bien que l’enfant n’ait pas été nommé, les observateurs pensent qu’elle s’appelle Kim Ju Ae. Son nom a été révélé pour la première fois en 2013 par la star retraitée de la NBA, Dennis Rodman, qui a déclaré après avoir visité la Corée du Nord qu’il avait rencontré la “petite” fille du leader.

L’Associated Press, citant un législateur sud-coréen informé de l’évaluation, a rapporté que le service national de renseignement de Séoul avait conclu que les photos de la semaine dernière montraient Ju Ae, le deuxième enfant du dirigeant nord-coréen, et qu’elle avait environ 10 ans.

Les médias d’État nord-coréens ont déclaré dimanche que Kim et sa fille avaient assisté à un événement “d’importance historique” avec des scientifiques militaires et des ouvriers d’usine crédités du développement du Hwasong-17, l’ICBM le plus puissant du régime à ce jour. L’arme est conçue pour transporter plusieurs ogives nucléaires et a la capacité d’atteindre la côte est des États-Unis.

“Lorsque le secrétaire général Kim Jong Un est apparu sur le lieu de la séance photo avec sa fille bien-aimée, tous les participants ont poussé des acclamations orageuses de” Hourra ! “”, a rapporté l’Agence centrale de presse coréenne, dans un communiqué de presse accompagnant les photographies.

Kim est au pouvoir depuis 11 ans et est la troisième génération de sa famille à diriger la nation secrète depuis sa fondation par son grand-père, Kim Il Sung, en 1948.

Peu de détails confirmés existent sur la vie privée de Kim Jong Un. Les responsables des services de renseignement sud-coréens ont déclaré que Kim avait deux autres enfants. L’aîné, un garçon, est né vers 2010. On en sait encore moins sur l’autre enfant, né vers 2017.

L’apparition publique de sa jeune fille est une rupture avec le précédent établi par son père et son grand-père, dont les enfants n’avaient fait de telles apparitions qu’après avoir été désignés comme successeurs, a relevé Rachel Minyoung Lee, spécialiste de la propagande nord-coréenne.

Bien que les photographies aient ajouté aux spéculations sur un successeur potentiel de Kim, 38 ans, dont la rumeur disait qu’il était en «grave» santé en 2020, Lee suggère que la décision de Kim de révéler sa fille pourrait également faire partie d’un effort de propagande pour faire le leader semble plus accessible, exposant un côté plus humain et axé sur la famille.

Ce n’est pas la première fois que le dirigeant nord-coréen met de côté certaines des conventions établies par ses prédécesseurs. Plus tôt cette année, Kim a parlé avec une relative franchise dans un documentaire sur les défis importants auxquels la Corée du Nord est confrontée, y compris une crise alimentaire, donnant un ton à venir jamais exprimé par son père ou son grand-père.

Kim est également apparu en public avec des membres de sa famille proche plus fréquemment que l’un ou l’autre de ses prédécesseurs. Contrairement à son père – qui n’a pas révélé sa femme et n’est apparu en public avec sa sœur que plus tard dans la vie – la femme de Kim Jong Un, Ri Sol Ju, a été montrée dans les médias d’État six mois après l’arrivée au pouvoir du dirigeant, et sa sœur, Kim Yo Jong, un haut collaborateur, a également joué un rôle important dans la vie publique.