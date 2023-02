La fille de Kim Jong Un, Kim Ju Ae, apparaît au défilé

Séoul, Corée du Sud –

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et sa jeune fille ont occupé le devant de la scène lors d’un immense défilé militaire, alimentant les spéculations selon lesquelles elle est en train d’être préparée en tant que future dirigeante du pays isolé alors que son père a montré ses derniers et plus gros missiles nucléaires.

Le défilé de mercredi soir dans la capitale, Pyongyang, a présenté le matériel le plus récent de l’arsenal nucléaire croissant de Kim, y compris ce que les experts ont déclaré être peut-être un nouveau missile balistique intercontinental à combustible solide qu’il pourrait tester dans les mois à venir.

Ce missile faisait partie d’une douzaine d’ICBM que les troupes de Kim ont déployées lors de l’événement – ​​un nombre sans précédent qui a souligné comment il continue d’étendre ses capacités militaires malgré des ressources limitées face à l’aggravation des tensions avec ses voisins et les États-Unis.

Le défilé était la cinquième apparition publique connue de la fille de Kim, Kim Ju Ae, son deuxième enfant qui aurait environ 10 ans. Mardi, Kim Jong Un a amené sa fille rendre visite aux troupes alors qu’il louait la “puissance irrésistible” de son armée nucléaire.

Les médias d’État ont signalé un rôle important pour Kim Ju Ae. Elle a été qualifiée de “respectée” et de “bien-aimée”, et une photo publiée mercredi la montrait assise à la place d’honneur lors d’un banquet, flanquée de généraux et de ses parents.

Le défilé a marqué le 75e anniversaire de la fondation de l’armée nord-coréenne et est intervenu après des semaines de préparatifs impliquant un grand nombre de soldats et de civils mobilisés pour glorifier le règne de Kim et ses efforts incessants pour cimenter le statut de son pays en tant que puissance nucléaire.

Une vidéo de la télévision d’État nord-coréenne publiée jeudi a montré Kim, vêtu d’une côte noire et d’un feutre, arrivant au défilé avec sa femme et sa fille dans une limousine. Ils ont reçu des acclamations tonitruantes de milliers de soldats et de spectateurs entassés sur la place Kim Il Sung illuminée, du nom de son grand-père, le fondateur de la nation.

Après avoir salué ses gardes d’honneur, Kim a tenu la main de sa fille alors qu’ils marchaient sur un tapis rouge. La famille est entrée dans un bâtiment où elle s’est assise sur un canapé en cuir, discutant et partageant des collations et des boissons avec de hauts responsables en attendant le début de la marche principale.

Les troupes et les spectateurs ont de nouveau hurlé lorsque Kim est apparu de derrière le bâtiment alors que l’horloge sonnait à 21 heures. Il a souri et a salué la foule en dessous avant de prendre sa place sur un balcon, avec sa femme et sa fille assises derrière lui.

Des milliers de soldats au pas d’oie ont défilé sur la place en scandant “Défendez avec votre vie, Paektu Bloodline”, faisant référence à la lignée de la famille Kim nommée d’après un volcan que les Nord-Coréens considèrent comme sacré.

Une unité de cavalerie cérémonielle a trotté à travers la place sur des chevaux blancs, un autre symbole associé à la règle dynastique de la famille Kim. L’émission a décrit l’un des animaux comme “le plus aimé” de la fille de Kim.

Des chars et plusieurs lance-roquettes ont été déployés avant l’apparition des missiles nucléaires de Kim, qui sont généralement gardés pour la fin.

Les camions lanceurs transportaient environ 10 ICBM Hwasong-17, un système qui a démontré un potentiel pour pénétrer profondément dans le continent américain lors d’un essai en vol en novembre.

Ces missiles ont été suivis par ce qui semblait être un autre type de missile à longue portée enfermé dans des cartouches et transporté sur des véhicules à neuf essieux. Il n’était pas immédiatement clair si les missiles étaient de véritables roquettes. Mais les analystes disent que l’utilisation de cartouches impliquait fortement un missile à combustible solide, très probablement un ICBM que la Corée du Nord tente de développer depuis des années.

Les ICBM existants de la Corée du Nord, y compris les Hwasong-17, utilisent des propulseurs liquides, qui nécessitent des injections avant le lancement et ne peuvent pas rester alimentés pendant de longues périodes. Une alternative aux combustibles solides prendrait moins de temps à préparer, “offrant moins de possibilités d’identifier et de contrer un lancement imminent”, a déclaré Joseph Dempsey, analyste à l’Institut international d’études stratégiques basé à Londres.

“Où en est la Corée du Nord en termes d’achèvement du missile réel et de son intégration sur le lanceur n’est pas clair, mais si la Corée du Nord le parade, une tentative de lancement cette année pourrait bien être sur les cartes”, a-t-il déclaré.

Le nombre sans précédent de Hwasong-17 lors de l’événement de mercredi suggère des progrès dans les efforts pour produire ces armes en plus grand nombre, a déclaré Kim Dong-yub, professeur à l’Université des études nord-coréennes de Séoul.

Le défilé a eu lieu après que Kim a rencontré ses hauts gradés militaires lundi et a ordonné une expansion des exercices de combat, alors qu’il continue d’intensifier une série déjà provocante d’essais d’armes face à l’aggravation des tensions avec ses voisins et Washington.

L’Agence centrale de presse coréenne officielle a déclaré que le défilé présentait une variété d’armes à capacité nucléaire, y compris des armes nucléaires tactiques visant la Corée du Sud. L’agence a décrit les ICBM comme des armes cruciales soutenant la position actuelle de la Corée du Nord de “nuke for nuke et une confrontation totale pour une confrontation totale” avec ses ennemis.

Lee Sung-jun, porte-parole des chefs d’état-major interarmées de la Corée du Sud, a déclaré lors d’un briefing que les militaires sud-coréen et américain analysaient de près les photos et les rapports nord-coréens pour évaluer l’armement.

La Corée du Nord vient de connaître une année record en matière d’essais d’armes. Les dizaines de missiles qu’il a tirés en 2022 comprenaient des systèmes potentiellement à capacité nucléaire conçus pour frapper des cibles en Corée du Sud et sur le continent américain.

Les tests intensifiés ont été ponctués de déclarations enflammées et d’une nouvelle loi menaçant des attaques nucléaires préventives contre ses voisins et les États-Unis dans un large éventail de scénarios.

Kim a doublé sa poussée nucléaire en entrant en 2023.

Lors d’une grande conférence politique en décembre, il a appelé à une “augmentation exponentielle” des ogives nucléaires du pays, à la production de masse d’armes nucléaires tactiques sur le champ de bataille ciblant “l’ennemi” de la Corée du Sud et au développement d’ICBM plus avancés.

En décembre, Kim a supervisé un test d’un “moteur à combustible solide à forte poussée” pour une nouvelle arme stratégique qui, selon lui, serait développée dans “le laps de temps le plus court”, qui, selon les experts, faisait probablement référence à un ICBM à combustible solide.

Les ICBM à combustible solide figuraient en bonne place dans une longue liste de souhaits annoncée par Kim dans le cadre d’un plan quinquennal de développement des armes en 2021. Il comprenait également des armes nucléaires tactiques, des missiles hypersoniques, des sous-marins à propulsion nucléaire et des satellites espions.

Les analystes disent que la décision de Kim d’amener sa fille à des événements publics majeurs impliquant son armée envoie une déclaration au monde selon laquelle il n’a pas l’intention de rendre volontairement ses armes nucléaires, qu’il considère apparemment comme la meilleure garantie de sa survie et de l’extension de sa famille. règle dynastique.

Un responsable du ministère sud-coréen de l’Unification, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat conformément aux règles du département lors d’une réunion d’information, a déclaré que les apparitions répétées de Kim Ju Ae lors d’événements importants et son exposition importante dans les médias d’État visaient également à renforcer la loyauté envers la famille Kim. Le responsable a déclaré qu’il était trop tôt pour déterminer si elle était prête à succéder à son père, mais a ajouté que “toutes les possibilités sont ouvertes”.

“Nous ne pouvons que spéculer à ce stade”, a déclaré Duyeon Kim, analyste principal au Center for a New American Security à Washington, DC “(Kim Jong Un est) manifestement en train de la montrer intentionnellement et, au minimum, il semble essayer de réitérer l’importance, le statut et la légitimité d’une descendance directe de la lignée Kim. Il est trop tôt pour supposer qu’elle sera son héritière car le fils a toujours succédé au trône en Corée du Nord.

Les médias sud-coréens ont émis l’hypothèse que Kim a trois enfants – nés en 2010, 2013 et 2017 – et que le premier enfant est un fils et le troisième une fille.