La fille de Kim Jong-un fait ses débuts en public

Le dirigeant nord-coréen a révélé l’existence de l’enfant en l’emmenant à un test de missile

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a accompagné sa fille au lancement d’un missile balistique intercontinental (ICBM) vendredi. Il a choisi l’occasion d’un test d’arme stratégique pour confirmer l’existence de la jeune fille avec sa première apparition lors d’un événement public.

Kim a regardé le lancement aux côtés de sa femme et de leur “fille chérie,” L’agence de presse publique nord-coréenne KCNA a rapporté samedi, sans préciser le nom ou l’âge de la jeune fille.

Des photos de l’événement montrent Kim et sa fille se tenant main dans la main tout en regardant l’ICBM, puis s’éloignant ensemble. Un autre plan les montre se promener en se regardant avec le missile debout dominant son lanceur en arrière-plan.

Encore plus de photos montrent Kim et sa fille regardant depuis un abri d’observation alors que le missile Hwasong-17 se déplace vers le haut au loin. Une autre photo montre le chef assis et parlant tandis que sa femme et sa fille regardent de côté.

Photos des médias d’État nord-coréens montrant Kim Jong Un assistant au lancement vendredi de l’ICBM Hwasong-17 : pic.twitter.com/A6DMsifz8h —William Gallo (@GalloVOA) 18 novembre 2022

Les responsables du renseignement sud-coréen ont émis l’hypothèse que Kim avait épousé Ri-Sol-ju en 2009 et que le couple avait un fils et deux filles, nés en 2010, 2013 et 2017. La star de la NBA à la retraite Dennis Rodman a rendu visite à la famille Kim en 2013 et a déclaré plus tard que il tenait la petite fille du dirigeant nord-coréen, qui, selon lui, s’appelait Ju-ae. Pyongyang n’avait pas confirmé publiquement l’existence des enfants de Kim jusqu’au lancement du missile de vendredi.

Lire la suite La Corée du Nord révèle un missile utilisé dans un test ICBM

Les débuts publics de la fille – qui ont eu lieu lors d’un test de missile clé – suggèrent que Kim voit la dynastie de sa famille passer à une quatrième génération à un moment donné et que Pyongyang n’abandonnera pas son armement nucléaire, ont déclaré des analystes. Jenny Villeun spécialiste de la Corée et chercheur principal au groupe de réflexion Stimson Center à Washington, a décrit la scène de Kim et de sa fille regardant le lancement de l’ICBM “l’optique de transmettre un héritage.” Elle a ajouté que “c’est aussi son héritage maintenant.”

D’autres experts ont appelé le dévoilement de la fille de Kim lors d’un test de missile “hautement significatif.” Soo Kim, analyste de RAND Corp., anciennement de la CIA, a déclaré à l’Agence France-Presse que cette décision montrait “la permanence du programme d’armement du régime de Kim, car il fait tellement partie intégrante de la propre survie de Kim et de la continuité du règne de sa famille.”