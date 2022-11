La fille de Kim Jong Un fait sa deuxième apparition publique en quelques jours, déclenchant des rumeurs de succession

La fille de Kim Jong Un a fait sa deuxième apparition publique avec son père en quelques jours, suscitant des spéculations sur les éventuels plans de succession du despote nord-coréen.

Selon les rumeurs, Kim, 38 ans, serait en mauvaise santé après avoir subi une intervention cardiovasculaire en 2020. Il a trois enfants avec sa femme Ri Sol Ju, un garçon né en 2010 et deux filles nées en 2013 et 2017. , selon les médias sud-coréens.

L’enfant du milieu, Kim Ju Ae, est apparue sur des photos officielles avec son père lors de deux événements publics récents, alimentant la spéculation selon laquelle il la considère comme son héritière.

Ju Ae, qui a environ 9 ou 10 ans, a été photographiée pour la première fois avec ses parents le 19 novembre et marchant main dans la main avec Kim avant le lancement du missile balistique intercontinental du pays.

LA CORÉE DU NORD DÉVOILE LA FILLE DE KIM JONG UN SUR LE SITE DE LANCEMENT DE MISSILE

Dimanche, l’agence de presse centrale coréenne (KCNA) officielle du pays a de nouveau publié des photos d’elle, la décrivant cette fois comme l’enfant “la plus aimée” ou “précieuse” de Kim, un titre plus honorifique que “fille bien-aimée”, que KCNA utilisait pour décrire elle quelques jours plus tôt, l’Associated Press a rapporté.

UN TEST EN CORÉE DU NORD LANCE UN MISSILE BALISTIQUE CAPABLE DE FRAPPE PARTOUT AUX ÉTATS-UNIS

“C’est certainement frappant. La photo de Kim Ju Ae debout aux côtés de son père tout en étant célébrée par des techniciens et des scientifiques impliqués dans le dernier lancement d’ICBM soutiendrait l’idée que c’est le début de sa position en tant que successeur potentiel”, Ankit Panda , un expert du Carnegie Endowment for International Peace, a déclaré au point de vente.

“Les médias d’État soulignant l’amour de son père pour elle le soulignent davantage, je pense. Enfin, ses deux premières apparitions publiques ont eu lieu dans le contexte des armes nucléaires stratégiques – les joyaux de la couronne des capacités de défense nationale de la Corée du Nord. Cela ne me frappe pas. comme une coïncidence », a déclaré Panda.

Les médias d’État ont déclaré dimanche que Kim et sa fille avaient pris des photos de groupe avec des scientifiques, des responsables et d’autres personnes impliquées dans ce qu’ils ont appelé le test de lancement de son ICBM Hwasong-17.

KCNA n’a pas nommé la fille de Kim, mais la star à la retraite de la NBA Dennis Rodman a révélé lors d’une interview en 2013 avec The Guardian qu’il avait détenu la petite fille de Kim nommée Ju Ae lors de son voyage dans la capitale Pyongyang.