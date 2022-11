La fille de Kim Jong Un apparaît en public pour la deuxième fois – suscitant des spéculations sur un successeur en devenir | Nouvelles du monde

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est apparu en public avec sa fille pour la deuxième fois, alors qu’ils posaient pour des photos avec des soldats, des scientifiques et d’autres personnes impliquées dans le lancement du missile Hwasong-17 ce mois-ci.

Le média d’État KCNA a rapporté que M. Kim et sa fille ont trouvé la foule “remplie d’une passion et d’un bonheur sans bornes” alors qu’ils exprimaient “la plus haute gloire et une ardente révérence pour lui”.

M. Kim aurait déclaré: “C’est la vérité enseignée par l’histoire que ce n’est que lorsque nous deviendrons les plus forts – et non les faibles – dans le monde actuel où la force dans l’épreuve de force décide simplement de la victoire, que nous pourrons défendre le présent et l’avenir du pays et nation ».

Il a également déclaré que les scientifiques et les techniciens devraient “faire une lutte à tout faire… et ainsi étendre et renforcer la dissuasion de la guerre nucléaire du pays à une vitesse exceptionnellement rapide”.

KCNA a déclaré que les travailleurs « ont renforcé leur détermination » à mener à bien la tâche, « brûlant leur cœur avec un seul esprit pour rembourser à tout prix les privilèges et la confiance dont il a fait preuve ».

Les photos n’étaient pas datées mais ont été publiées samedi soir par le gouvernement nord-coréen.

Les journalistes indépendants n’ont pas eu accès à l’événement, qui a été décrit par KCNA comme une “séance photo”.

Le Hwasong-17 est le missile balistique intercontinental le plus puissant de Corée du Nord, et il a été testé plus tôt ce mois-ci, certains experts affirmant qu’il a le potentiel de frapper n’importe où sur le continent américain.

M. Kim s’était vanté que l’ICBM était une arme “fiable et de capacité maximale” pour contenir les menaces militaires américaines.

Sa fille avait regardé le test avec lui – sa première apparition en public.

Sa deuxième apparition a soulevé des spéculations sur le fait qu’elle pourrait être un successeur en devenir, mais les analystes disent que ce serait une lutte difficile sans précédent dans la dynastie à prédominance masculine de la Corée du Nord.

KCNA ne l’a pas identifiée, l’appelant “fille bien-aimée”, mais les experts pensent qu’il s’agit de Ju Ae, âgée entre 12 et 13 ans, bien que certains pensent qu’elle pourrait n’avoir que neuf ans.

On pense que M. Kim a jusqu’à trois enfants – deux filles et un garçon – mais en montrant Ju Ae au monde deux fois en quelques jours, il a indiqué qu’elle pourrait être un successeur en devenir ou être formée pour un position de leader.