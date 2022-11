La fille de Kim appelée l’enfant “la plus aimée” lors de sa deuxième apparition

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Le dirigeant nord-coréen a emmené sa fille à une réunion avec des spécialistes des missiles lors de sa deuxième apparition publique, au cours de laquelle les médias d’État l’ont qualifiée d’enfant «la plus aimée» de Kim Jong Un, approfondissant le débat extérieur sur la question de savoir si elle est amorcé comme son successeur.

La fille, que l’on croit être le deuxième enfant de Kim nommé Ju Ae et âgée d’environ 9 ou 10 ans, a été dévoilée pour la première fois au monde extérieur le week-end dernier sur des photos des médias d’État la montrant en train d’observer le lancement du missile balistique intercontinental du Nord la veille avec ses parents et d’autres personnes plus âgées. fonctionnaires. La fille portant un manteau gonflé blanc et des chaussures rouges a été montrée marchant main dans la main avec Kim devant un énorme missile chargé sur un camion de lancement et regardant une arme planer.

Dimanche, les médias d’État du Nord l’ont mentionnée pour la deuxième fois, affirmant qu’elle et Kim avaient pris des photos de groupe avec des scientifiques, des techniciens, des fonctionnaires et d’autres travailleurs impliqués dans ce qu’ils ont appelé le test de lancement de son ICBM Hwasong-17.

KCNA l’a décrite comme l’enfant “la plus aimée” ou “précieuse” de Kim, un titre plus honorifique que sa précédente description de l’enfant “(l’aimé de Kim)” dans sa dépêche du 19 novembre. Il a également publié une multitude de photos montrant la fille dans un long manteau noir avec un col en fourrure noire, tenant le bras de son père.

Certaines photos les montraient tous les deux debout au milieu d’une ligne de soldats en uniforme devant un énorme missile au sommet d’un camion de lancement. D’autres ont montré la fille de Kim applaudissant ou parlant à son père alors que les gens applaudissaient en arrière-plan.

Prenant après sa mère Ri Sol Ju, qui n’était visible sur aucune des photos de dimanche, elle avait une apparence plus mature que lors de son dévoilement il y a une semaine.

“C’est certainement frappant. La photographie de Kim Ju Ae debout aux côtés de son père tout en étant célébrée par des techniciens et des scientifiques impliqués dans le dernier lancement d’ICBM soutiendrait l’idée que c’est le début de sa position en tant que successeur potentiel », a déclaré Ankit Panda, un expert du Fondation Carnegie pour la paix internationale.

“Les médias d’État soulignant l’amour de son père pour elle le soulignent davantage, je pense. Enfin, ses deux premières apparitions publiques ont eu lieu dans le contexte des armes nucléaires stratégiques – les joyaux de la couronne des capacités de défense nationale de la Corée du Nord. Cela ne me semble pas une coïncidence », a déclaré Panda.

Après sa première apparition publique, le service d’espionnage sud-coréen a déclaré aux législateurs qu’il estimait que la fille photographiée était le deuxième enfant de Kim, qui a environ 10 ans et s’appelle Ju Ae. Le National Intelligence Service a déclaré que son apparence correspondait aux informations selon lesquelles elle était plus grande et plus grande que les autres filles du même âge. Il a également déclaré que son dévoilement semblait refléter la détermination de Kim à protéger la sécurité des générations futures de la Corée du Nord face à une impasse avec les États-Unis.

Les médias sud-coréens avaient précédemment émis l’hypothèse que Kim avait trois enfants – nés en 2010, 2013 et 2017 – et que le premier enfant était un fils tandis que le troisième était une fille. La fille dévoilée est très probablement l’enfant que la star de la NBA à la retraite Dennis Rodman a vue lors de son voyage à Pyongyang en 2013. Après cette visite, Rodman a déclaré au journal britannique The Guardian que lui et Kim avaient passé un “moment de détente au bord de la mer” avec la famille du leader et qu’il tenait la petite fille de Kim, nommée Ju Ae.

La Corée du Nord n’a fait aucune mention des deux autres enfants signalés par Kim. Mais la spéculation selon laquelle son enfant aîné est un fils a conduit certains experts à se demander comment une fille peut être le successeur de Kim étant donné la nature profondément dominée par les hommes et patriarcale de la société nord-coréenne. Kim est un membre de troisième génération de la famille qui dirige la Corée du Nord depuis plus de sept décennies, et son père et son grand-père ont successivement gouverné le pays avant d’hériter du pouvoir fin 2011.

“On nous a dit que Kim avait trois enfants, dont peut-être un fils. Si cela est vrai, et si nous supposons que l’enfant mâle – qui n’a pas encore été révélé – sera l’héritier, Ju Ae est-il vraiment le plus “précieux” de Kim, du point de vue de la succession ? a déclaré Soo Kim, analyste en sécurité chez RAND Corporation, basée en Californie. “Je pense qu’il est trop tôt pour tirer des conclusions.”

Elle a déclaré que Kim Jong Un pourrait penser que le dévoilement de sa fille est une distraction efficace tout en conditionnant Washington, Séoul et d’autres à vivre avec la menace nucléaire nord-coréenne, car “le spectacle de Ju Ae semble éclipser la gravité croissante de la menace nucléaire et de missiles de la Corée du Nord”. .” Elle a ajouté qu’en faisant parader sa fille, Kim Jong Un pourrait aussi vouloir dire à son peuple que les armes nucléaires sont le seul garant de l’avenir du pays.

Dans des remarques lors de la séance photo de groupe, Kim Jong Un a qualifié le Hwasong-17 récemment testé de “grande entité de force stratégique” et a ordonné aux responsables de renforcer davantage la capacité militaire du pays pour en faire une “plus absolue et irréversible”. Le lancement du Hwasong-17 par le Nord faisait partie d’un barrage de tests de missiles qui, selon lui, étaient destinés à émettre un avertissement sur les exercices militaires américano-sud-coréens qu’il considère comme une répétition d’invasion.

L’analyste Cheong Seong-Chang de l’Institut privé Sejong en Corée du Sud a déclaré que Kim Jong Un ne peut pas faire de son fils son successeur s’il pense qu’il manque de leadership. Cheong a déclaré que Kim pourrait empêcher un éventuel refus de choisir une fille en tant que leader de quatrième génération, il l’a donc probablement amenée à un événement de lancement réussi de l’ICBM pour aider la loyauté du public envers lui à se poursuivre en douceur avec sa fille.

“Quand un roi a beaucoup d’enfants, il est naturel pour lui de faire de son enfant le plus aimé son successeur”, a déclaré Cheong. “Kim Ju Ae devrait apparaître occasionnellement aux événements publics de Kim Jong Un et suivre une formation de relève.”

Révéler le jeune Ju Ae a été une énorme surprise pour les experts étrangers, car Kim Jong Un et son père Kim Jong Il ont tous deux été mentionnés pour la première fois dans les dépêches des médias d’État après qu’ils soient devenus adultes. Cheong, cependant, a déclaré que Kim Jong Il pensait à Kim Jong Un comme héritier lorsque son fils avait 8 ans. Cheong a cité ses conversations avec la tante de Kim Jong Un et son mari, qui ont fait défection aux États-Unis.

Le fait que l’agence d’espionnage sud-coréenne ait déclaré que Ju Ae avait environ 10 ans alors qu’il serait né en 2013 pourrait être lié au système de calcul de l’âge du pays qui augmente généralement l’âge des gens d’un ou deux ans.

Hyung-jin Kim, Associated Press