La fille de Ken Block, Lia, 16 ans, rend un hommage déchirant à son père star de Top Gear “heureux et attentionné”

La fille au cœur brisé de KEN Block a rendu hommage à son père “heureux, attentionné et altruiste” aujourd’hui après sa mort dans un accident de motoneige.

Lia Block, 16 ans, a déclaré “aucun mot ne peut décrire à quel point mon père était un humain incroyable” après le décès du champion de rallye automobile et ancienne star de Top Gear à l’âge de 55 ans.

Instagram

La fille de Ken Block, Lia, a rendu un hommage déchirant à sa “meilleure amie”[/caption] Instagram

Ken Block a partagé de jolies photos de famille quelques jours avant sa mort tragique[/caption] AFP

Le légendaire coureur tout-terrain est décédé à l’âge de 55 ans après un accident de motoneige[/caption]

Dans un article déchirant, Lia a déclaré: “Je n’ai pas seulement perdu mon père, j’ai perdu mon meilleur ami et la seule personne que j’ai jamais admirée.

“Il était vraiment tout mon monde et la seule personne que j’aie jamais admirée aussi.”

La jeune star de la course a partagé une photo en noir et blanc d’elle et de son père bien-aimé aux côtés de l’hommage touchant.

Elle a dit qu’elle ne pouvait pas “croire à quelle vitesse il nous a été enlevé à tous”.

“Aucun mot ne peut décrire à quel point mon père était un humain incroyable, il a vécu tant de vies, accompli plus en 55 ans que la plupart des gens ne le pourraient en 10 vies, et a vécu sa vie au maximum chaque jour”, a-t-elle écrit. .

“Il a toujours fait ce qu’il aimait quoi qu’il arrive, jusqu’à la dernière seconde, et il a toujours été là pour moi, mes frères et sœurs et ma mère chaque fois que nous faisions ce que nous aimions.

“Il n’a jamais manqué une occasion de nous aider à grandir en tant que bonnes personnes, il m’a toujours dit qu’il voulait que nous soyons encore plus incroyables, attentionnés, heureux, altruistes, humains que lui et ma mère.”

La jeune fille de 16 ans a déclaré qu’elle “ne peut espérer faire que la moitié des choses incroyables qu’il a faites”.

“J’ai grandi en sachant au fond de moi que je voulais être comme papa”, a-t-elle écrit.

“Il était l’une des personnes les plus incroyables au monde, sans parler du meilleur père que j’aurais jamais pu demander.

“Je m’efforcerai chaque jour de vous rendre fier.”

Quelques heures seulement avant l’accident d’horreur, Block s’était vanté des exploits de course de sa fille Lia auprès de ses propres abonnés Instagram.

Lia a déjà participé à l’équipe Hoonigan Racing de son père.

Dans sa dernière publication sur Instagram, Block a déclaré: «Le 4e et dernier épisode de ma fille de 16 ans, Lia, achetant, démolissant, reconstruisant et conduisant maintenant son Audi Ur Quattro de 85 sera en direct à 8 heures du matin PST demain sur ma chaîne YouTube. .

“Est-ce que son Audi vintage récemment rénovée fera enfin un beignet ? » Ou cette vieille voiture se cassera-t-elle dans la tentative? Branchez-vous sur le savoir!”

L’accident s’est produit dans le ranch de Block, dans le nord de l’Utah.

Le bureau du shérif du comté de Wasatch a déclaré qu’il roulait sur une pente raide lorsque la motoneige s’est renversée et a atterri sur lui.

La star des sports d’action était dans son ranch pour partager des photos de l’état enneigé sur Instagram tôt lundi matin.

L’équipe de Block, Hoonigan Racing Division, a annoncé mardi la nouvelle de sa mort en disant “il nous manquera énormément”.

« Ken était un visionnaire, un pionnier et une icône. Et surtout, un père et un mari », a déclaré l’équipe.

Il était un pilote de rallye et de cascadeurs mondialement respecté.

Et il a atteint une toute nouvelle légion de fans grâce à ses bouffonneries sur les réseaux sociaux et Top Gear.

L’hôte du redémarrage de Top Gear, Matt LeBlanc, a publié un hommage touchant sur Instagram.

Rex

AFP

Richard Hammond, James May, Jeremy Clarkson et Ken Block[/caption] Instagram-Tony Jenkins

Block, il avait fait de la motoneige dans l’Utah dans les jours précédant sa mort[/caption]

“Tellement attristé par la perte de Ken Block. Un vrai talent et un ami pris bien trop tôt”, a-t-il écrit.

“Tu manqueras à tous ceux qui ont eu le plaisir de te rencontrer mon ami.”

Alex Renton, producteur exécutif de Top Gear, a déclaré à The Sun Online : « Ken était un pionnier dans l’industrie automobile.

« Nous avons eu le plaisir de travailler avec Ken à plusieurs reprises au fil des ans et ses contributions ont toujours été si mémorables et passionnantes pour notre public.

“Nous avons été honorés d’avoir eu la chance de travailler avec lui et d’apprendre de lui.”

L’une de ses récentes publications sur Instagram montre quelques motoneiges recouvertes de neige.

Il avait effectué des cascades sur une motoneige la semaine dernière dans l’Idaho – et avait même alors admis que sa puissance l’avait pris par surprise.

“Beaucoup de puissance à haute altitude et des roues arrière toute la journée ! Poudre épique de début de saison et une première journée incroyable. Wheelies, virages en poudreuse profonde et beaucoup d’apprentissage sur cette nouvelle motoneige – de bons moments », a-t-il écrit.

Et il avait fait de la motoneige dans l’Utah alors qu’il tenait les fans au courant sur Instagram.

Lundi, quelques heures avant sa mort, il a écrit : “Il y a eu du DUMPING de neige à Park City, Utah cette semaine avec plus de prévisions pour le week-end, et nous ne pourrions pas nous rendre au ranch sans les traîneaux @SkiDoo et Des machines @KubotaUSA pour dégager la voie !

“J’ai hâte de voir combien de poudre s’accumulera au cours des prochains jours.”

Block est devenu l’un des pilotes de rallye les plus célèbres au monde après avoir commencé à concourir en 2005.

Il a décroché le titre de recrue de l’année lors de sa première saison dans le championnat Rally America.

La star des voitures de rallye a remporté de nombreuses victoires au classement général et fait des apparitions sur le podium.

Block a également participé à des compétitions de motocross, de skateboard et d’autres sports d’action.

Il était connu des fans britanniques après être apparu dans plusieurs épisodes de Top Gear.