La fille de Kellyanne Conway critique Elon Musk à propos de Taylor Swift

Claudia Conway, la fille de l’ancienne conseillère de Donald Trump, Kellyanne Conway, a critiqué Elon Musk, après que le milliardaire a proposé de « donner » un enfant à Taylor Swift et de protéger ses chats.

Après des mois de spéculation, Swift a annoncé mardi qu’elle voterait pour la vice-présidente Kamala Harris lors des élections de novembre. L’annonce de la pop star est intervenue quelques minutes après la fin du débat entre Kamala Harris et l’ancien président Donald Trump.

Le soutien de Swift sur les réseaux sociaux comprenait une photo d’elle tenant un chat. Elle a terminé le message par « Dame aux chats sans enfants » – en référence au sénateur de l’Ohio JD Vance, colistier de Trump, qui avait auparavant qualifié Harris et d’autres membres du Parti démocrate de « dames aux chats sans enfants ».

Elon Musk, qui a acquis X, anciennement Twitter, en 2022, s’est rendu sur sa plateforme de médias sociaux peu après le soutien de Swift pour écrire : « Très bien Taylor… tu as gagné… Je te donnerai un enfant et protégerai tes chats au péril de ma vie. »

De gauche à droite : Taylor Swift est photographiée le 11 septembre 2024 à Elmont, New York ; Claudia Conway est vue insérée dans une publication sur les réseaux sociaux ; Elon Musk porte un costume le 24 juillet 2024 à Washington, DC Conway a répondu à la récente remarque de Musk adressée à Swift.

Elon Musk, qui a eu 12 enfants avec trois femmes différentes, a été vivement critiqué pour ses propos. Le PDG de Tesla a apporté son soutien au candidat républicain Donald Trump pour la prochaine élection présidentielle.

Claudia Conway, qui est devenue en 2020 une critique virulente de Trump, malgré le poste occupé par sa mère dans l’administration du président de l’époque, s’est comptée parmi celles qui ont contesté la remarque de Musk sur la chanteuse Swift.

Republiant le commentaire d’Elon Musk, qui a été vu plus de 91 millions de fois au moment de la mise sous presse, le franc-parler de 19 ans a écrit : « Tu es effrayant. Point final. »

Elon Musk et Claudia Conway ont affiché leur soutien à des candidats de bords politiques opposés. Ces dernières semaines, Claudia Conway a utilisé sa plateforme de médias sociaux pour soutenir la candidate démocrate Harris alors qu’elle continue de critiquer Trump.

Entre-temps, Swift a annoncé son soutien à Harris après des mois de questions de la part des fans sur son silence public concernant l’élection.

Brisant ce silence mardi, Swift, qui a soutenu le président Joe Biden en 2020 et a publiquement critiqué Trump, a écrit, en partie : « Je vote pour @kamalaharris parce qu’elle se bat pour les droits et les causes qui, selon moi, ont besoin d’un guerrier pour les défendre.

« Je pense qu’elle est une dirigeante talentueuse et déterminée et je crois que nous pouvons accomplir beaucoup plus dans ce pays si nous sommes guidés par le calme et non par le chaos. J’ai été très encouragé et impressionné par le choix de son colistier @timwalz, qui défend les droits LGBTQ+, la FIV et le droit des femmes à disposer de leur propre corps depuis des décennies. »

Tim Walz a salué le soutien de Swift, déclarant à MSNBC : « Je suis incroyablement reconnaissant, tout d’abord, envers Taylor Swift. Je dis cela aussi en tant que propriétaire de chat.

« C’était éloquent et clair, et c’est le type de courage dont nous avons besoin en Amérique », a-t-il ajouté.

Vance a déclaré qu’il regrettait que les gens aient mal interprété sa remarque sur les « dames-chats sans enfants ». Le candidat républicain à la vice-présidence a fait cette remarque alors qu’il se présentait au Sénat en 2021. Il a ajouté que Harris et d’autres n’avaient pas d’« intérêt direct » dans le pays parce qu’ils n’avaient pas d’enfants biologiques.

« Nous sommes effectivement dirigés dans ce pays – via les démocrates, via nos oligarques d’entreprise – par une bande de femmes sans enfants qui sont malheureuses dans leur propre vie et dans les choix qu’elles ont faits, et qui veulent donc rendre le reste du pays malheureux aussi », a-t-il déclaré sur Fox News.

Dans une récente interview avec NBC News Rencontre avec la presseVance a déclaré qu’il s’agissait d’un « commentaire sarcastique » qui avait été « volontairement mal interprété ».

