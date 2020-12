La fille de Katie Price, Princess, a soumis sa mère à une torréfaction publique sauvage.

La jeune femme de 13 ans en a profité pour prendre des photos de son ancienne maman mannequin glamour dans la dernière vidéo YouTube de la famille.

Dans le clip, Katie, 42 ans, s’est assise avec son petit ami Carl Woods, sa plus jeune fille Bunny, six ans, et Princess pour une période de questions.

Mais l’activité légère a rapidement tourné lorsque la fille adolescente de Katie a visé sa mère.

La princesse et Bunny ont pointé du doigt Katie lorsqu’on leur a demandé qui était le plus susceptible d’être arrêté.

Stupéfaite, Katie, qui s’est vu interdire quatre fois de prendre le volant, s’est exclamée: «Moi?!

Princess a dit à Carl qu’elle pensait qu’il était «tout à fait sensé», tandis que Katie a sauté à sa propre défense: «Vous venez de sortir de mes infractions de conduite, en étant banni quatre fois.







«Je n’ai pas été arrêté!»

«Être banni quatre fois!» La princesse éclata de rire.

Katie a été interdite pour la première fois en 2010 à la suite d’une série d’infractions qui lui ont permis d’accumuler 13 points de pénalité, ce qui lui a permis de dépasser la limite de 12 points.

Elle a été automatiquement disqualifiée pendant six mois.

À peine deux ans plus tard, elle a de nouveau été interdite – cette fois pendant 12 mois – après avoir omis de répondre à deux contraventions pour excès de vitesse.

En 2018, Katie a été interdite de conduire pendant six mois après avoir parcouru 60 mph sur une route de 50 mph.







Plus tard dans l’année, elle a été arrêtée pour conduite en état d’ivresse dans les premières heures de la matinée, après avoir été retrouvée par la police dans son Range Rover rose criard à Woolwich, dans l’est de Londres.

Elle a été reconnue coupable d’avoir plus du double de la limite légale en charge de son véhicule et interdite de conduire pendant trois mois.

En attendant sa date d’audience pour l’accusation de conduite en état d’ébriété, Katie a été surprise en train de conduire alors qu’elle était disqualifiée et sans assurance au tiers.

Elle a été condamnée à payer 1000 £ et interdite pendant trois mois supplémentaires.

Enfin, en octobre 2019, elle a de nouveau été bannie des routes, cette fois pendant deux ans pour avoir retenu le nom du conducteur après que son Range Rover ait été impliqué dans une collision à Bexley.







Mais la torréfaction par Princess de sa célèbre maman ne s’est pas limitée à se moquer de son histoire de conduite des catastrophes.

Plus tard dans la vidéo de questions-réponses, Carl a demandé à Princes si elle pensait que sa mère pouvait chanter, après les multiples tentatives infructueuses de Katie dans une carrière pop.

Savage Princess a répondu par un clair: « Non! »

Sweet Bunny a dit qu’elle pensait que sa mère pouvait tenir un morceau pendant que Katie se défendait, arguant que cela «dépendait de la chanson», avant d’ajouter: «Je pense que je peux chanter, c’est tout ce qui compte!»

Venant au secours de sa petite amie, Carl a jailli: «Je pense que tu es un chanteur incroyable!







Katie a ensuite laissé ses enfants mortifiés alors qu’elle faisait irruption dans une interprétation d’un numéro d’Alicia Keys.

La pop star en herbe a été aperçue dans un studio d’enregistrement en septembre, accompagnée de Carl, à la suite d’une série d’apparitions en boîte de nuit avant la pandémie où elle a montré ses talents vocaux.

Les tentatives de Katie de se hisser au sommet des classements remontent à 2005 lorsqu’elle a fait une offre pour une place au Concours Eurovision de la chanson de cette année-là tout en portant une combinaison en PVC rose et enceinte.

Elle a ensuite fait un duo avec son ex mari Peter Andre pour une version de A Whole New World en 2006.

Le morceau le plus récent de Katie, I Got U, est sorti en 2017 mais a reçu des critiques mitigées malgré le début de la chanson sur Loose Women.