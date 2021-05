La fille de Katie Price, Princess, rend un doux hommage au grand frère Harvey alors qu’ils se tiennent la main pour une photo Insta

La fille de KATIE Price, la princesse Andre, a publié un doux hommage à son grand frère Harvey alors qu’ils se tenaient la main pour une photo Instagram.

Le joueur de 13 ans a simplement sous-titré la photo: « J’adore mon grand frère @officialmrharveyprice. »

Instagram / officialprincess_andre

La princesse a posté une jolie photo de son frère[/caption]

Katie partage la princesse et son fils Junior, 15 ans, avec son ex-mari Peter Andre.

Elle est également la mère de Harvey, 18 ans, Jett, 7 ans, et Bunny, 6 ans.

Sur la photo, le duo frère et sœur portait des vêtements d’intérieur et des baskets assortis en noir et blanc.

Une autre photo montrait beaucoup de baisers sur leurs visages alors qu’ils posaient pour un selfie.

Instagram / officialprincess_andre

Harvey est proche de sa petite sœur la princesse[/caption]

Instagram

Katie adore ses enfants et ils aiment passer du temps avec leur frère aîné Harvey[/caption]

Pendant ce temps, Katie a offert à Harvey un gâteau d’anniversaire sur le thème de la grenouille en guise de cadeau d’anniversaire.

S’adressant à Instagram plus tôt dans la journée, la star de télé-réalité de 43 ans a partagé le doux moment où elle a offert à son fils le gâteau aux carottes sur FaceTime.

Dans le clip, on pouvait entendre Katie lui dire: «Regarde ça, prêt? Qu’est-ce que tu penses? Regardez les nénuphars!

Alors que l’ancien mannequin glamour montrait à Harvey le gâteau aux carottes, l’adolescent a immédiatement commencé à faire des suites avec excitation.

Le jeune homme de 18 ans a affiché un énorme sourire pendant que Katie filmait la grenouille comestible – l’animal préféré de Harvey.

La maman adorée a également été rejointe par ses enfants Bunny, six ans, et son fils Jett, sept ans.

Parallèlement au clip, elle a écrit: «J’ai le meilleur anniversaire avec ma famille aujourd’hui.

«Harvey adore son gâteau d’anniversaire. Le gâteau acheté à @ 3girls_1cupcake est incroyable! «





Les fans se sont précipités pour jaillir de Harvey, qui fête jeudi son 19e anniversaire.

L’un d’eux a écrit: «Le monde doit être un peu plus Harvey, peut-être que nous pourrons tous apprécier les petites choses Joyeux anniversaire aussi. «

Une seconde a déclaré: « J’adore Harvey, joyeux anniversaire à vous deux, gâteau incroyable. »

Un troisième a ajouté: «Awww quelle réaction! Il est si gentil.

Un autre a jailli: «Mon cœur se sent toujours mieux pour voir ce gamin chéri J’espère que vous apprécierez votre gâteau Harvey, joyeux anniversaire Katie.