La fille de Katie Price, Princess, 14 ans, révèle qu’elle ne voulait pas vivre dans le Mucky Mansion de sa mère après un « chagrin d’amour »

La fille de KATIE Price, Princess, a révélé qu’elle ne voulait pas retourner dans le manoir Mucky de sa mère car il était plein de « chagrins d’amour » et de mauvais souvenirs.

La jeune fille de 14 ans s’est retrouvée coincée dans la rénovation de l’épisode 2 de la nouvelle série de Channel 4 et a admis que la nouvelle attitude optimiste de sa mère l’avait persuadée de réessayer.

5 La princesse André a révélé qu’elle ne voulait pas retourner au Mucky Mansion Crédit : C4

5 Katie Price a donné un coup de peinture rose à la nouvelle chambre de sa fille Crédit : C4

Alors qu’ils donnaient un nouveau souffle à la chambre de Princess, Katie a déclaré: « Cette chambre sera pour Princess. Je ne veux pas la rendre trop girly … Princess ne voulait pas rester ici.

« Nous avons tous des souvenirs de la maison, donc je veux tout recréer et ne pas tout avoir de la même manière. »

Princess a ajouté: « Je n’aimais pas vraiment cette maison au début. C’était une maison sombre. Il y avait tellement de mauvais souvenirs dedans. »

Sa mère a dit: « Il y avait beaucoup de chagrin d’amour, ce n’était pas bon. »

Révélant à quel point elle n’aimait pas l’endroit, Princess a poursuivi : « Je ne voulais même pas marcher dans l’allée.

« Avant, la tête de ma mère était dans un mauvais endroit, mais maintenant elle est dans un bon endroit, c’est beaucoup mieux. Je suis excité. Je ne pensais pas que nous reviendrions ici pour être honnête. »

À la fin de l’épisode trois sur All4, Katie a dévoilé davantage de son incroyable rénovation après que des vandales aient saccagé sa vaste maison de Sussex.

La femme de 43 ans a donné aux fans un aperçu de sa nouvelle cuisine et de son salon de jardin, et la transformation est stupéfiante.

La nouvelle cuisine comprend des armoires blanches et gris foncé avec des comptoirs blancs et des équipements modernes en acier inoxydable.

S’assurant d’honorer l’amour de Katie pour le rose, l’espace comprend quatre chaises de couleur blush inspirées de Chesterfield et une table à manger glamour aux pieds argentés.

Rendant hommage au passé et au présent, Katie a choisi d’accrocher l’art que ses enfants ont réalisé au fil des ans sur un tableau en liège pour lui donner une touche familiale supplémentaire.

La cuisine ouverte et le salon sont plus confortables que jamais avec une cheminée en briques et sont loin de l’espace saccagé d’il y a un an.

Un nouveau salon de jardin est doté de baies vitrées à ossature de bois, de fauteuils en velours vert forêt et d’un canapé orange.

La chambre présente un papier peint à fleurs et des murs verts qui sont complétés par des meubles de style bambou.

Hier soir, les téléspectateurs ont été sérieusement impressionnés après la diffusion de la première partie de la rénovation de la maison de Katie.

La chambre autrefois simple et ennuyeuse de son plus jeune fils, Jett, a retrouvé un nouveau souffle et s’est transformée en un paradis exotique dans la jungle.

Le nom de l’enfant de sept ans a illuminé le mur en néon orange, tandis que son lit surélevé occupait le devant de la scène avec des feuilles géantes s’étendant au-dessus.

Katie a mis sa créativité à profit en collant des animaux câlins sur le mur, tandis qu’au fond une corde traversait le plafond et d’autres animaux étaient entassés dans des caisses.

Elle et son fils aîné Harvey ont acheté de la fausse herbe à utiliser sur les murs et un treillis recouvert de feuillage pour servir de tête de lit.

Citant Jurassic Park comme source d’inspiration, elle a déclaré: « Jett aime le plein air. Je veux que ce soit comme une tanière pour lui. »

« Jett est un garçon très chanceux. Ça va être incroyable. J’adore une jardinerie, je dois vieillir. »

Le jeune a adoré sa nouvelle chambre, disant à sa mère que « tout » était son préféré.

5 Katie a documenté les rénovations de sa maison dans une nouvelle série de Channel 4 Crédit : Canal 4

5 Sa cuisine est incroyable avec ses armoires blanches et grises Crédit : Canal 4