La fille de Kate et Jon Gosselin, Mady, 20 ans, se lie avec ses frères de 17 ans Aaden et Joel dans une rare vidéo

Mady, la fille de KATE et Jon Gosselin, s’est liée avec ses frères de 17 ans, Aaden et Joel.

La jeune femme de 20 ans a partagé un doux moment avec ses frères et sœurs dans une vidéo rare.

9 Mady a passé du temps de qualité avec ses frères dans une vidéo rare Crédit : TikTok @madygosselin

9 Elle a partagé un clip de tubes d’Aaden et Joel Crédit : TikTok @madygosselin

Il y a quelques jours à peine, Mady prendre à TIC Tac pour publier un clip d’elle passant du temps de qualité avec les membres de sa famille.

Sur la chanson Castaways de The Backyardigans, la vidéo a commencé avec Mady assise sur un bateau avant de tourner la caméra pour montrer ses frères se faisant tirer alors qu’elle était assise sur un tube.

Le clip s’est terminé avec Mady retournant la caméra sur elle-même, alors que le vent soufflait dans ses cheveux et elle a donné à ses abonnés un aperçu de son haut de bikini vert.

Mady, Aden et Joel sont les enfants de Kate, 46 ans, et Jon, 44 ans, qui a eu une dure bataille pour la garde et le divorce depuis la fin de leur mariage en 2009 après 20 ans passés ensemble.

9 La famille a passé du temps de qualité sur l’eau Crédit : TikTok @madygosselin

9 Mady a documenté la journée sur TikTok Crédit : Instagram

Après des années de va-et-vient entre les tribunaux, les coparents se séparent actuellement lesquels de leurs enfants vivent avec quels parents.

De retour en mars, Kate a décidé de faire un grand pas alors qu’elle emballé et dirigé vers la Caroline du Nord.

Quatre des huit enfants de l’ancien couple ont déménagé avec Kate, dont des sextuplés de 17 ans – Aaden, Joel, Alexis et Leah.

Pendant ce temps, les enfants Collin et Hannah vivent actuellement avec Jon en Pennsylvanie.

Mady et sa sœur de 20 ans Cara sont actuellement à l’université.

9 Jon et Kate se séparent en 2009 Crédit : NBC Newswire/NBCUniversal via Ge

9 Les ex partagent huit enfants ensemble Crédit : Rex

9 Collin et Hannah vivent avec Jon Crédit : reportez-vous à la légende

Au moment du déménagement de la mère, une source a déclaré HollywoodLa Vie: « Kate a ramassé et déplacé les enfants en Caroline du Nord pour y passer leurs années junior et senior avec une toute nouvelle vie. »

Jon a précédemment révélé qu’il n’avait pas beaucoup de contacts avec ses autres enfants, affirmant qu’aucun d’entre eux ne l’avait contacté quand il était lutter contre le coronavirus.

Mady a également été ouverte sur certains obstacles dans sa vie, car elle a avoué se sentir comme elle est « incapable d’aimer ».

9 Jon a précédemment révélé qu’il avait combattu Covid-19 Crédit : Dr Oz

Bien qu’elle soit connue pour être franche avec ses abonnés TikTok, Mady sait aussi s’amuser et auparavant, elle montrait sa silhouette en modélisant un short noir moulant et un débardeur marron qui a exposé son ventre tonique.

Elle a déclaré dans la vidéo: « Tour de ce que j’ai eu à Aerie parce que c’est la seule chose que je vais porter pour le reste de ma vie après ça. »

L’ancienne star de la télévision a ensuite posé et montré sa tenue avant de saluer la caméra.

Mady a sous-titré le message: « @aerie a mis du crack dans ce short de motard, j’en suis presque sûr… »