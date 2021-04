La fille de Kate et Jon Gosselin, Mady, 20 ans, montre sa silhouette en forme dans une vidéo rare après que maman «  déménage en Caroline du Nord  »

La fille de KATE et de Jon Gosselin, Mady, a montré sa silhouette en forme dans une vidéo rare juste un mois après que sa mère ait déménagé en Caroline du Nord.

La jeune femme de 20 ans, qui est actuellement à l’université, a vu sa célèbre mère vendre sa maison en Pennsylvanie et mettre plus de distance entre elle et son ex, Jon Gosselin.

dix La fille de Kate et Jon Gosselin, Mady, a montré sa silhouette en forme

dix Elle a posé dans sa nouvelle tenue dans la rare vidéo

dix Le jeune homme de 20 ans a souri et a dit que c’était « la seule chose que je vais porter … »

Mady prendre à TIC Tac pour poster le court clip, comme il la montre en short noir moulant et un débardeur marron qui expose son ventre tonique.

Elle dit dans la vidéo: « Visite de ce que j’ai eu à Aerie parce que c’est la seule chose que je vais porter pour le reste de ma vie après ça. »

L’ancienne star de la télévision pose ensuite et montre sa tenue avant de donner un coup de pouce à la caméra.

Elle l’a légendé: « @aerie a mis du crack dans ce short de motard, j’en suis presque sûr … »

dix Mady montre un autre angle de son corps

dix L’ancienne star de télé-réalité a reçu beaucoup d’éloges pour la vidéo Crédit: Instagram

Les gens adoraient la vidéo, alors qu’ils se rendaient dans la section des commentaires pour répondre, avec une personne écrivant: « tu es jolie! »

Un autre a ajouté: «ok, elle est mignonne, mignonne», tandis que l’un d’eux a répondu: «de quel style s’agit-il?

Mady a répondu: « ce sont les 7 » taille haute. «

dix Tout cela vient après que la mère de Mady, Kate, a déménagé en Caroline du Nord Crédits: Getty

dix Quatre des frères et sœurs de Mady ont déménagé avec leur mère Crédit: Instagram

À la fin du mois dernier, la maman de Mady Kate, 46 ans, a décidé de faire le grand pas – littéralement, car elle emballé et dirigé vers la Caroline du Nord.

Kate et Jon, 44 ans, ont eu une vilaine bataille de garde et de divorce depuis la fin de leur mariage en 2009 après 20 ans ensemble.

Après des années de batailles judiciaires, les coparents divisent actuellement lesquels de leurs enfants vivent avec quels parents.

dix Cependant, ses frères et sœurs Collin et Hannah vivent avec leur père, Jon Crédit: Instagram

Une source a dit HollywoodLife à l’époque: «Kate est venue chercher et a déplacé les enfants en Caroline du Nord pour y passer leurs années junior et senior avec une vie totalement nouvelle.»

Quatre des huit enfants de l’ancien couple ont fait le déplacement avec Kate, y compris des sextuplés de 16 ans – Aaden, Joel, Alexis et Leah.

Cependant, les enfants Collin et Hannah vivent actuellement avec Jon en Pennsylvanie.

Pendant ce temps, Mady et sa sœur Cara, âgée de 20 ans, sont actuellement à l’université.

dix Kate et Jon ont eu une vilaine bataille de garde et de divorce depuis la fin de leur mariage en 2009 après 20 ans ensemble Crédits: Getty

Jon a précédemment révélé qu’il n’avait pas beaucoup de contacts avec ses autres enfants, à part Collin et Hannah, et il affirmait qu’aucun d’entre eux ne l’avait contacté quand il l’était. lutter contre le coronavirus.

Mady a également fait face à des obstacles, car elle a avoué se sentir comme elle est « incapable d’amour ».

Dans une vidéo TikTok, l’ex-star de la télévision a admis ses craintes à tous ses milliers de followers.

Dans le clip, elle s’est assise devant des lumières scintillantes dans sa chambre et a dit: « Je pense que les gens me perçoivent », avant de prononcer les mots: « Je suis un sceptique agréable, agréable mais flamboyant. »

Elle a ajouté plus tard: «La personnalité secrète que je pense que je me cache même à moi-même qui me fait profiter des gens et être incapable d’aimer.

« Et ce ne sera qu’une question de temps avant que mes amis et ma famille ne le découvrent et ne me quittent. »